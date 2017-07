Production de lait cru : Une nouvelle démarche

L’État a engagé une nouvelle politique laitière sous la contrainte des chocs externes liés à la forte volatilité des cours d’importation de cette matière. Elle devait ainsi renforcer son double objectif de réduction des importations de poudre de lait, politique de sécurité alimentaire et de développement de la production nationale de lait cru.

Ainsi, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a déployé des efforts pour la mise en place des investisseurs, comme les céréales et le lait, afin de réduire la facture d’importation des produits de large consommation «qui pèse lourd» sur l’économie nationale, avec 3.434 tonnes soit une hausse de 7,7% par rapport à la même période de 2015 qui a connu une exportation de 3189 tonnes, pour 1,04 milliard de dollars (lait en poudre, crèmes de lait et matières grasses laitières), d’autant plus que les ressources humaines et matérielles disponibles permettent le développement de la production nationale, notamment de «rompre» avec la dépendance vis-à-vis de l’extérieur en ce qui concerne les produits alimentaires.

Ces dernières années le ministère de tutelle, avait annoncé la présence de 20 projets d’investissement dans le domaine de la création de grandes fermes d’élevage des vaches laitières allant de 1.000 à 10.000 têtes.

Pour leur concrétisation, un groupe de travail a été dégagé pour trouver le foncier (terres agricoles). Le même travail a été tracé pour être appliquer sur la filière des céréales et des arbres fruitiers. Une mesure qui vise l’augmentation des capacités de production de ces filières, pour répondre ainsi, aux demandes du marché intérieur, en offrant des produits quantitatifs et qualitatifs à des prix abordables, tandis que l’excédent sera exporté vers les marchés étrangers. «Le projet de relance de la filière lait dont l’objectif est de réduire le recours aux importations de la poudre de lait dans les trois prochaines années, exige la mobilisation des ressources disponibles (terres, eau et semences)», a souligné M. Bouazghi.

Ainsi, l’accompagnement des pouvoirs publics se traduit d’une manière significative et pour preuve, la série de projets est en cours de mise en œuvre. De ce fait, de tels projets permettent l’augmentation constante de la production nationale estimée à 3,54 milliards de litres dont 2,5 milliards de litres de lait de vache, alors que les besoins sont de plus 5,5 milliards litres en équivalent lait. Dans ce sillage, Il a affiché, la volonté de l’Etat, par le biais de son ministère qui travail à pied de cheval pour atteindre les objectifs escomptés pour une «diminution drastique» de cette facture d’importation qui pèse lourd sur l’économie algérienne. «L’objectif tracé est d’atteindre zero (0) % d’importation d’ici 2019. Mais bien qu’on n’atteindra pas exactement à ce chiffre on diminuera de beaucoup l’importation de cette poudre de lait» nous a précisé le ministre.



Un dispositif de soutien aux cultures fourragères



Pour accompagner le développement de la production laitière, un dispositif de soutien aux cultures fourragères a été mis en place pour améliorer les performances des élevages afin de parvenir à l’augmentation de la production laitière et à la réduction de l’importation de la poudre de lait. Le grand déficit en alimentation des élevages, principale contrainte de la filière lait, a poussé les pouvoirs publics à réorienter leur soutien aux cultures fourragères. «Ce soutien concerne l’utilisation et l’acquisition des semences fourragères, la production de l’ensilage et les fourrages enrubannés, a soutenu le premier responsable du secteur.

Pour les semences fourragères (semences à petits et grands grains, celles des légumineuses fourragères, graminées fourragers...), le seuil de soutien peut atteindre jusqu’à 50% de leur prix de référence. La production de l’ensilage est soutenue à hauteur de 1.000 DA/m3 et le fourrage enrubanné à 30% du prix de référence.

«Tout exploitant agricole intégrant les cultures fourragères dans le système de production ouvre droit à ces subventions», a-t-il indiqué soulignant que les conditions d’éligibilité à ce soutien sur le Fonds national de développement agricole (FNDA) et les modalités de paiement de ces subventions ont été fixées par une décision ministérielle.

Kafia Ait Allouache