Crise libyenne : La France ne veut pas prendre le leadership

La France n'a pas l'intention de prendre un hypothétique leadership en Libye, a affirmé jeudi à Rome la secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Nathalie Loiseau, après la réunion mardi près de Paris des deux frères ennemis libyens. «L'idée n'est pas de prendre un hypothétique "lead" sur une résolution de la situation libyenne», a déclaré devant la presse Mme Loiseau à l'issue d'une rencontre à Rome avec son homologue italien Sandro Gozi. Il s'agit de «prendre notre part dans l'urgence de la résolution d'une crise qui fait beaucoup de dégâts en Libye et a beaucoup de conséquences en Europe», a-t-elle ajouté. Le président français Emmanuel Macron a réuni mardi près de la capitale française les deux principaux rivaux libyens, le civil Fayez al-Sarraj et le militaire Khalifa Haftar, provoquant des interrogations en Italie, pays en première ligne dans la crise libyenne. Le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, avait ainsi réaffirmé mercredi, à l'issue d'un entretien avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, «l'importance que toute future initiative sur la Libye soit reconduite dans le cadre des Nations unies».

L’ONU soutient la déclaration conjointe de Paris

Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé jeudi la déclaration conjointe adoptée mardi en France par les deux principaux rivaux libyens pour sortir leur pays du chaos après six ans de conflits internes. Le civil Fayez al-Sarraj, soutenu par les Nations unies, et le militaire Khalifa Haftar ont appelé mardi en région parisienne à un cessez-le-feu et à l'organisation rapide d'élections. Les membres de Conseil de sécurité, dont la Russie et l'Egypte (soutiens de Haftar), ont salué dans un communiqué le geste des deux rivaux, et leur déclaration conjointe. «Les membres du Conseil poussent tous les Libyens à soutenir une solution négociée, une réconciliation nationale, et un cessez-le-feu immédiat, comme l'appelle la déclaration», explique le communiqué de l'ONU.