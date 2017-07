Flux des migrants à partir des eaux libyennes : le gouvernement italien veut déployer des navires

Le gouvernement italien va présenter, mardi au Parlement, un plan pour déployer des navires dans les eaux libyennes, afin de lutter contre les trafiquants d'êtres humains, a indiqué jeudi le Chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni.

«Nous sommes en train de discuter des détails de la mission de soutien aux autorités libyennes dans la lutte contre les trafiquants et nous les présenterons mardi», a déclaré M. Gentiloni à la presse à l'issue d'une rencontre à Rome avec le social-démocrate allemand Martin Schulz. Les commissions des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat et de la Chambre des députés se réuniront pour examiner les plans du gouvernement «et je suis sûr que le vote du Parlement pourra être positif», a ajouté M. Gentiloni. Dans la matinée, le Chef du gouvernement italien avait réuni autour de lui les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense «pour la rencontre périodique consacrée aux sujets de sécurité, d'immigration et à la situation libyenne», d'après un communiqué officiel. «La demande que nous ont adressée les autorités libyennes de collaboration et d'assistance à leurs gardes-côtes peut représenter un tournant dans la gestion de la situation» des migrants partant des côtes libyennes, a ajouté M. Gentiloni. Mercredi, M. Gentiloni a déclaré que le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez al-Sarraj, lui avait demandé l'aide de navires italiens dans les eaux territoriales libyennes pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. M. Sarraj «m'a envoyé une lettre pour demander au gouvernement italien un soutien technique avec des unités navales italiennes dans la lutte commune dans les eaux libyennes contre les trafiquants d'êtres humains», avait déclaré M. Gentiloni à l'issue d'une rencontre à Rome avec le chef du gouvernement d'entente nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale. Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 111.514 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer depuis le premier janvier, dont près de 93.500 en Italie. Plus de 2.360 sont morts en tentant la traversée. «Un navire-amiral et au moins cinq navires plus légers pour patrouiller dans les eaux libyennes et fournir un soutien aux gardes-côtes locaux», écrit jeudi le principal quotidien italien, Corriere della Sera, concernant le dispositif italien prévu. L'opération engagera de 500 à 1.000 militaires italiens avec l'utilisation d'avions, d'hélicoptères et de drones, ajoute le journal. Concernant les "hotspots" que la France veut ouvrir en Libye et au Niger, la secrétaire d'Etat française a précisé qu'il fallait aussi vérifier «si et comment» cette opération sera possible, en liaison avec le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale des migrations (OIM). Ce travail d'orientation des migrants avant la traversée de la Méditerranée est une «manière d'éviter un désastre humanitaire», a encore souligné Mme Loiseau, pour qui ce trafic de migrants est une forme de «traite moderne absolument inhumaine».

La Tunisie va installer un système électronique à sa frontière avec la Libye



La Tunisie va installer un système électronique hautement développé au niveau de ses frontières avec la Libye au cours du premier semestre de 2018, a indiqué jeudi le ministre de la Défense tunisien, Farhat Horchani. «D’importantes étapes ont été déjà franchies concernant la mise en place de ce système qui s’étendra de Ras Jedir à Borj El Khadra», a déclaré M. Horchani lors d'une rencontre avec la presse, à Ben Guerdane (Medenine). Le ministre a précisé que ce système de surveillance électronique comporte des points de contrôle fixes, sur la partie couvrant Ras Jedir et Dhehiba, et des points de contrôle mobiles sur la partie couvrant Dhehiba et Borj El Khadra. Ce dispositif de contrôle de haute technologie sera, en outre, doté de caméras de surveillance performantes, dont des caméras thermiques et de détection de mouvement, toutes reliées à une centrale de surveillance, a-t-il ajouté. Il a, dans ce sens, souligné l’importance de ce dispositif de surveillance qui permettra d’aider les unités militaires et sécuritaires dans leurs missions de protection des frontières. «Les forces armées et les citoyens doivent faire preuve de vigilance, notamment face à la persistance de la crise en Libye», a-t-il dit, relevant que «la résolution de la crise en Libye permettra forcément à la Tunisie de sécuriser ses frontières».