Réduction de la violence en Syrie : Les zones de désescalade ont eu un effet positif

La création des zones de désescalade a continué d’avoir un effet positif sur la réduction de la violence en Syrie, a indiqué jeudi

le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, déclarant qu’il était nécessaire qu’elles «portent leurs fruits».

Dans son rapport mensuel sur la situation en Syrie, présenté jeudi au Conseil de sécurité, le chef de l’ONU relève que «l’accord sur la création des zones de désescalade en Syrie, signé le 4 mai dernier par l’Iran, la Russie et la Turquie, a continué d’avoir pour effet positif de réduire la violence dans certains secteurs». «Il est indispensable que les efforts de désescalade portent leur fruits en République arabe syrienne», ajoute Guterres qui s’est félicité «des efforts constants et incessants» déployés par «les garants du processus d’Astana pour assurer la désescalade, en dépit des épreuves et des difficultés». Guterres rappelle que la Russie a suspendu à titre provisoire le mécanisme de désescalade du conflit avec les Etats unis après qu’un avion de combat Syrien a été abattu par les forces américaines. Moscou avait, alors, qualifié l’incident d’acte d’agression. Pour rappel Washington qui s’est dit sceptique quant aux zones de désescalade en exprimant ses inquiétudes à l’égard du rôle de garant joué par l’Iran pour réduire la violence, a accepté en juillet d’établir avec la Russie des zones d’exclusion aérienne en Syrie.

Le chef de l’ONU affirme à ce propos que «la réduction de la violence doit se poursuivre et se renforcer dans les quatre zones de désescalade», et doit s’accompagner en parallèle par «un accès humanitaire plus important et durable». Guterres considère que la seule voie possible pour trouver une solution durable au conflit syrien et de mettre fin à l’énorme souffrance du peuple syrien «est le processus politique». «Il ne saurait y avoir de solution militaire», a-t-il dit, ajoutant que» les processus de Genève et d’Astana peuvent se compléter mutuellement de sorte que les efforts de désescalade déployés par les pays garants du processus d’Astana sur le terrain contribuent à créer un environnement propice aux négociations intrasyriennes officielles facilitées par l’ONU».

Le rapport note, par ailleurs, que la réduction de la violence dans les zones de désescalade s’est accompagnée par un maintien des opérations militaires dans les zones tenues par l’organisation de l’Etat Islamique (EI/Daech).

La coalition internationale contre Daech, dirigée par les Etats-Unis, continue d’encercler la ville de Raqqa, tenue par l’EI, alors que les forces gouvernementales syriennes ont poursuivi leur avancée dans les provinces de Raqqa, Homs et Deïr el-Zor. Guterres se dit «profondément préoccupé» par la situation dans laquelle se trouvent de nombreux civils en proie au conflit en cours. «Avec 13,5 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire dans l’ensemble de la Syrie, la crise humanitaire se poursuit dans la plupart des secteurs», constate le rapport.



Pékin salue les efforts des parties concernées



De son côté la Chine a salué jeudi les efforts des parties concernées dans la mise en œuvre de l'accord de «zones de désescalade» en Syrie, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin a salué les efforts des parties concernées «qui jouent un rôle positif» dans la mise en œuvre de l'accord de «zones de désescalade» en Syrie, sur «la base du respect total de sa souveraineté, de son indépendance et de son territoire», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, ajoutant que que «la priorité de ces efforts devait être de créer des conditions favorables pour promouvoir les pourparlers sur la Syrie, à Genève».

Selon M. Lu, le plan qui consiste à créer des zones de désescalade, ou zones de sécurité, constitue une étape importante pour apaiser les tensions en Syrie et aboutir progressivement à un cessez-le-feu. L'armée syrienne avait annoncé le 22 juillet qu'elle ne menait plus de combats dans certaines «zones» de la Ghouta orientale, quelques heures après l'annonce par Moscou d'un accord pour sécuriser cette enclave rebelle assiégée.

Les Russes ont affirmé avoir déployé deux postes de contrôle et quatre de surveillance pour faire respecter la trêve que Moscou soutient avoir signé avec des factions armées de l'opposition syrienne. Le 4 mai, la Russie, la Turquie et l'Iran ont signé un protocole d'accord sur la création de quatre zones de sécurité en Syrie, visant à apaiser les tensions durant au moins six mois en Syrie.

Les Etats-Unis coupent les liens avec un groupe rebelle syrien

Le Pentagone va couper les liens avec un groupe rebelle syrien après que ses combattants se sont attaqués aux forces du régime plutôt qu'au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI), ont annoncé jeudi des responsables américains. Le groupe, connu sous le nom de Shuhada Al-Qaryatayn, avait reçu des formations et de l'armement, dans le cadre du soutien apporté par la coalition menée par les Etats-Unis, dans le sud de la Syrie. Ces rebelles de l'opposition syrienne ont «de manière unilatérale, sans autorisation ou coordination de l'armée américaine ou de la coalition», mené des patrouilles à l'extérieur d'une zone déterminée, et se sont engagés dans des «activités qui n'étaient pas dirigées contre l'EI (Daech)», a commenté le porte-parole de la coalition, le colonel Ryan Dillon. Le groupe a été «l'un des partenaires importants dans la lutte contre l'EI dans le sud de la Syrie. Cependant, la coalition ne soutiendra plus ses opérations», a ajouté le colonel Dillon. Shuhada Al-Qaryatayn est basé dans la région d'Al-Tanf, où des commandos membres de la coalition entraînent et conseillent les forces locales qui affrontent les terroristes, près de la frontière jordanienne. Le porte-parole a ajouté que la coalition tenterait de récupérer l'équipement militaire fourni à Shuhada Al-Qaryatayn. Il n'a pas précisé combien de combattants compte le groupe.