Nouvelles de Sétif, APW de Sétif : L’investissement consolidé

Siégeant en session ordinaire du mois de juin 2017, l’Assemblée populaire de la wilaya de Sétif a procédé à l’examen de dossiers importants, parmi lesquels le budget supplémentaire de l’année 2017, le dossier des forêts, celui de la santé de proximité, ainsi qu’un point relatif à des délibérations autour de transferts de crédits inscrits au budget de wilaya.

Cette session qui a réuni au siège de l’assemblée, les deux instances élues et exécutives, en présence du wali Nacer Maskri et de l’ensemble des autorités civiles et militaires de la wilaya, a permis à Adel Guezout, récemment élu à la tête de cette assemblée, d’en souligner l’importance sachant de surcroît, dira-t-il, qu’elle s’inscrit dans une optique destinée à consolider la dynamique de développement local.

Le président de l’APW saisira cette opportunité pour faire état des grands projets que recèle cette wilaya autant dans le domaine du logement, dans ses différents segments, que ces équipements qui rapprochent davantage l’administration du citoyen, rappelant par la même le contexte économique qui prévaut, la rationalisation des dépenses et la mobilisation de tous autour de la recherche de nouvelles ressources qui passent par la valorisation des potentialités locales.

Dans ce contexte, le wali interviendra pour relever l’esprit de complémentarité qui anime l’APW et le conseil de wilaya et mettre l’accent dans cette conjoncture, sur les priorités qui doivent guider l’action dans l’affectation des deniers de l’Etat. Des priorités qui doivent tirer leur essence des aspirations premières des citoyens et s’inscrire dans le cadre de l’amélioration constante de son cadre de vie. C’est à ce titre qu’il fera état de certains secteurs sensibles à l’instar de celui des ressources en eau marqué par une insuffisance dans le domaine de l’alimentation en eau potable ainsi que ceux des travaux publics sachant que les routes constituent les éléments forts de l’infrastructure de base et de l’énergie, secteur dont il ne manquera pas de souligner les avancées avec un taux de couverture de 94% en gaz naturel et des efforts qui sont constamment menés sur le terrain à l’effet d’aller vers la couverture la plus large possible.



25 milliards de centimes pour l’AEP



C’est pour cela que le budget supplémentaire de l’année 2017 consacre une part de plus de 67 % à l’équipement et l’investissement soit 548 millions de dinars, avec 170 millions de dinars pour le dédoublement Takouka-Ain Abessa et la route de Maouane, des axes à circulation dense et une part importante à l’alimentation des populations en eau potable, sachant que face à la situation qui prévaut, 10 milliards de centimes ont été dégagé par le ministère des Ressources en eau pour le fonçage de 5 nouveaux forages avec une barge flottante à Ain Zada et 6 camions-citernes en plus des 15 milliards de centimes prélevés sur le budget de wilaya pour le raccordement en énergie électrique de 8 autres forages, soulignera le wali qui répondra à toutes les questions des élus.

Les forêts qui occupent plus de 62% de la superficie de la wilaya et la santé de proximité feront l’objet du même intérêt au cours de cette session.

-------------///////////////////

Université

Ancrer la culture entrepreneuriale

La culture entrepreneuriale gagne du terrain en milieu universitaire, tant et si bien que 65 étudiants de fin de cycle dans différentes spécialités au niveau des différentes facultés de l’université Ferhat-Abbas viennent d’achever une formation de 5 jours au titre de la première université d’été et rejoindre ainsi bien d’autres compétences qui ont déjà mis en place leurs projets respectifs ou sont sur le point de le faire.

Organisée après celle qui a concerné l’an dernier l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2, cette université d’été, la première du genre a être organisée avec l’ANSEJ – agence de Sétif, à l’université Ferhat-Abbas Sétif 1, se veut être une initiative d’autant plus importante qu’elle donne la possibilité aux étudiants qui viennent d’achever leurs études, de s’intégrer dans le circuit de la production et de monter un projet sur lequel ils ont travaillé durant plusieurs années.

A l’issue de la cérémonie de clôture qui s’est tenue le 27 juillet à l’auditorium Mouloud-Kassim Nait-Belkacem en présence de plusieurs responsables de l’ANSEJ, de l’université Ferhat Abbas, de la CASNOS, de la chambre de l’artisanat ainsi que de représentants du registre de commerce et de la direction de l’industrie, le directeur de l’ANSEJ, Tarek Belmili, interviendra pour dire l’importance de la culture entrepreneuriale dans l’espace universitaire et son impact sur la création d’entreprises par les étudiants.

Il s’agira par de telles actions d’orienter les étudiants, les informer et les encourager à monter des projets viables par un accompagnement de la maison de l’entrepreneuriat et la disponibilité de l’ANSEJ et, partant, étoffer le marché local par de nouvelles idées technologiques et innovantes pour le développement.

--------------//////////////////////

Volontariat interentreprises

L’impact de la solidarité communautaire

La solidarité communautaire ne relève certainement pas d’une vaine qualification en ces temps ou s’impose plus que jamais partout dans tous les domaines et implique tout à la fois les moyens humains et matériels des secteurs public et privé dans la contribution à l’effort national. Une œuvre d’autant plus méritoire qu’elle atteste de l’adhésion profonde de tous ces moyens de réalisation à une philosophie fondée essentiellement sur le communautarisme et s’intègre de plain-pied dans une dynamique du développement local fondée sur des valeurs ancestrales et partant, des actes symboliquement forts qui traduisent, si besoin est, la disponibilité de tous ces réalisateurs toujours au fait des réalités de leur wilaya et d’exigences nationales à l’endroit desquelles ces chefs d’entreprises ont fait valoir leur disponibilité.

Le dernier exemple qui mérite d’être souligné dans ce contexte est bien cette vaste campagne de volontariat qui a touché un axe routier important, qui va de l’entrée de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine - Sétif 2, vers l’évitement nord, sur lequel tous les gravats des chantiers de la cité El Hidhab et de nombreuses constructions de la ville ont été déposés au titre de comportements sans scrupules, d’autant que cet axe contribue à la fluidité de la circulation et n’est pas sans accuser des touches environnementales sombres et peu enviables.

Aux instructions et appels du wali qui s’est rendu sur les lieux, la réponse ne s’est donc pas fait attendre autant du côté des chefs d’entreprises publiques que ceux du secteur privé qui ont aussitôt mobilisé les moyens nécessaires, pas moins de 15 camions et plusieurs engins avec les moyens humains conséquents sont ainsi déployés sur le terrain pour rendre à cet axe sa vocation initiale, souligne le directeur des travaux publics.

Une opération qui vient s’ajouter à d’autres actions citoyennes toutes aussi importantes, relatives à la réalisation par le volontariat d’entreprises de 2 projets de dédoublement de la RN 77A entre El Eulma et Hammam Sokhna sur 15 km, projet qui en est actuellement au stade de l’enrobé avec un taux d’avancement de 70% et le second inhérent de la réalisation de l’évitement sud de la ville de Sétif.

Dans le domaine de la santé, la réalisation d’une salle de soins à Ain Sfiha par un privé, l’acquisition d’une voiture pour les soins à domicile, la réalisation au niveau de l’hôpital d’El Eulma d’un service d’hémodialyse, d’un autre d’oncologie médicale et à Sétif la mise à niveau du service de pédiatrie de Kaaboub sont d’autres exemples de cette solidarité agissante qui touche aussi le secteur de l’éducation avec la prise en charge d’écoles primaires.

-------------//////////////////

Tramway

Tracé embelli



Bien que le chantier de ce grand projet structurant n’ait pas épargné la ville par des travaux d’envergure, non sans désagréments sur la population qui a fait preuve de compréhension et de patience au moment où le tramway est au stade d’essais dynamiques sur la partie est de la ville en attendant de rouler bien plus loin dans les jours à venir, Ain Fouara dans l’ exiguïté qui l’entoure, n’a jamais fait affluence morte et a continué à accueillir ses adeptes de toujours.

Pour valoriser cette œuvre d’art et ses platanes centenaires, la réalisation du tramway passe en effet par un aménagement spécifique de tout cet espace de la ville pour que Ain Fouara, sublime réalisation du sculpteur Francis de St Vidal, en 1898, ne perde pas un seul signe de sa beauté éternelle malgré les stigmates qu’elle porte encore à l’œil avisé, lorsque par un jour d’avril 1997, une forte détonation des forces du mal a failli l’emporter.

Des aménagements qui conféreront à cette partie du vieux Sétif, à la mosquée el Atik, dont les travaux remontent à 1845 pour ne s’achever qu’au bout de trois années, au théâtre municipal qui a été inauguré en 1896 pour inscrire depuis sur ses tablettes, bien de belles œuvres et faire vibrer sur ses planches que de pièces de Hassène Belkhired ou Ahmed Benmaiza portant l’écho d’une liberté spoliée par l’occupant, leur juste place dans un monde que l’indifférence de l’homme tend à effacer.

Autant d’actions nous indique M. Benabid Salah Eddine, représentant de l’EMA, chef de projet du tramway de Sétif, « qui vont être mises en exergue par la piétonnière, qui partira de l’ancien café du lycée jusqu’à la salle des fêtes. Ce sera le cachet de notre tramway et dans cet aménagement de qualité, nous utiliserons des matériaux nobles à l’instar du granit qui va meubler le parterre de la ville et ira de la salle des fêtes jusqu’au CPA en passant bien sûr par Ain Fouara. Pour le reste nous allons poser du carrelage, produit local, de très bonne qualité et traiter les arcades de cette piétonnière sur sa surface horizontale.

Dans cet aménagement de qualité, l’assiette de Ain Fouara qui gardera ses spécificités, sera par ailleurs marquée par la plantation d’arbres, la mise en place de parasols géants, du granit et un mobilier urbain de haute facture », qui permettra à cet espace emblématique de la ville de mettre en symbiose son histoire et son évolution vers de nouveaux horizons. Il reste qu’une telle œuvre ne peut se hisser à la dimension qu’elle mérite, si elle n’est pas accompagnée d’actions de ravalement et d’embellissement de leurs façades par les commerçants de la ville.