Annaba : Présentation des pièces Gholb Ennissa et El-Mektoub

L’art de la dramaturgie a pris, ces jours-ci à Annaba, sa part de représentation artistique et culturelle estivale, à travers le monologue Gholb Ennissa, de l’artiste de théâtre Hamid Kouri. Beaucoup de férus d’art dramatique ont eu droit, durant deux soirées successives, à savoir mercredi et jeudi, au Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi, à deux spectacles et découvert les dernières œuvres de l’artiste Hamid Kouri, lequel s’est illustré en matière d’interprétation et de réalisation. Dans son premier spectacle, Gholb Ennissa, Hamid Kouri retrace, à travers son monologue, les aspirations d’une génération porteuse de rêves en plongeant en immersion dans une quête de l’âme sœur à laquelle il confierait ses peines et ses aventures, le tout avec une touche de comédie qui a séduit le public, a-t-on constaté. À travers sa pièce théâtrale, El-Mektoub, réalisée au cours du premier trimestre de l’année en cours, sous l’égide de la direction de la culture de la wilaya d’Annaba et avec le soutien du Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi, l’artiste Hamid Kouri traduit sa vision théâtrale personnelle reposant sur des approches et des sensations contradictoires, comme la loyauté, la déloyauté, l’amour, la haine, la joie et la douleur, comme l’a affirmé un spectateur à la fin du spectacle.

La pièce théâtrale El-Mektoub a captivé le public présent, dont des estivants curieux et des citoyens de passage à Annaba, lesquels ont trouvé dans ce spectacle la réverbération de plusieurs états psychologiques et de forts relents d’une réalité que l’artiste exprime en usant de beaucoup de questionnements. À noter que cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre d’une activité culturelle estivale variée de la wilaya d’Annaba. (APS)