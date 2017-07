Présentation d’un dictionnaire juridique arabe/français à la librairie Chaïb-Dzair de l’ANEP : Les obstacles de la traduction

Dès lors qu’il s’agit de s’intéresser à la traduction, à son utilité, beaucoup d’axes de discussion s’imposent à l’esprit.

Les difficultés que cette opération provoque ont été plus ou moins abordées à la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP à Alger, par des traducteurs, des linguistes, des historiens et d’anciens journalistes.

Lors de cette intéressante rencontre entre les participants, animée par Sid-Ali Sekhri, il s’agissait de débattre de la qualification du traducteur ou de l’interprète à pouvoir «préserver» le sens d’un contenu en le transférant d’une langue à une autre, sachant que l’habileté du traducteur entre la langue de départ et langue cible est primordiale pour garder le sens originel en le transformant à une autre langue.

Lors de son intervention, la professeur en traduction, Sihem Sayada, qui a présenté son dictionnaire juridique arabe/ français publié en 2015, destiné au grand public et au public spécialisé, a tenu à mettre le point sur le travail de la traduction, son utilité et sa précision notamment dans le domaine juridique qui touche d’autres spécialités.

Elle indique que la traduction dans le créneau juridique «demande une maîtrise performante, ainsi qu’une connaissance subtile des langues». Dans ce cadre, la traductrice a indiqué que son «père et sa sœur sont des avocats, cela lui permet d’éviter de faire des fautes de traduction». Après avoir rappelé que ce dictionnaire est le fruit d’un travail personnel de longue haleine, elle a mis en exergue la complémentarité entre l’étude dans le cadre théorique et la pratique dans le domaine de la traduction qui requiert une vigilance et une attention soutenues sans compter la performance très pointue du traducteur. Pour sa part, le chercheur en histoire, Fouad Soufi, a déploré le manque des traducteurs en Algérie pendant les dernières décennies, ce qui constitue un grand problème, selon l’orateur.

Une des participantes à cette fructueuse rencontre a mis l’accent sur les critiques instructives dans l’évolution de la culture en Algérie au sens large du terme, tout en évitant les débats stériles, notamment que notre culture est en contact permanent avec d’autres cultures étrangères. En outre, une autre intervenante a indiqué l’existence d’un nouveau jargon algérien qui recèle de nouveaux termes étrangers. L’auditoire n’a pas manqué de poser de nombreuses questions sur le sujet, révélant un intérêt réel et attentionné.

Hamza Hichem