28e Festival du Film Arabe de Fameck : L’Algérie invitée d’honneur

L'Algérie va participer en qualité d'invité d'honneur au 28e Festival du film arabe de Fameck (nord-est de la France), prévu du 4 au 16 octobre prochain, annonce le site web du festival. Cette édition sera dédiée à «la nouvelle génération de cinéastes» qui «se bat pour faire renaître le cinéma algérien, autrefois célèbre», à l'instar de réalisateurs Karim Moussaoui et Hassen Ferhani, le producteur Yacine Bouaziz et encore Abdennour Houchiche, le président de l'association «Project`heurts», l'organisatrice des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Mohammed Fellag, le comédien et l'homoriste, présentera à ce festival son spectacle Fellag Runner. Fondé en 1990, le Festival du film arabe de Fameck se veut une vitrine qui met à l`honneur la culture et le cinéma arabes et des pays de la Méditerranée. (APS) ­