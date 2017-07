Najwa Karam enflamme le public : Grandiose…

Venue du pays du Cèdre, la diva de la chanson arabe, Najwa Kara, a envoûté les présents de la septième soirée du festival de Djemila de la chanson arabe dans un voyage féérique en lui interprétant ses meilleurs succès et quelques titres de son dernier album intitulé Meni élek élkon. La septième soirée du festival de l'antique Djemila a offert à ses fidèles, venus de tous les horizons, un plateau royal. Comment ne pas le qualifier ainsi quand c'est la très célèbre cantatrice venue du pays du Cèdre… le Liban, la diva Najwa Karam, star incontestée de la musique arabe, qui a brillé, le temps de la soirée de mercredi dernier qu’elle a enchantée avec ses plus grands succès sur le site de l’antique Cuicul. Surnommée «le soleil de la chanson arabe» par ses fans, Najwa, qui était accompagnée de son orchestre et de ses danseurs, a ensorcelé les présents ! Dès son apparition, très attendue, sur la scène de l'antique théâtre, la diva fut agréablement surprise et à la fois très émue par l'accueil qui lui a été réservé. Des youyous stridents fusaient de partout, des applaudissements nourris et des cris et slogans scandant son nom à tue-tête. Cela ne peut que prouver, chose que nul ne peut nier, la place occupée par cette grande dame de l'art arabe dans le cœur des millions d'Arabes, et précisément celui des Algériens. L'hôte de l’Algérie et invitée d'honneur de Djemila, de cette septième soirée, après échange de politesses et d'amabilités, et après avoir remercié chaleureusement son public, entamé la soirée très attendue par un morceau musical oriental joué par sa troupe. Durant près de deux heures, elle interpréta ses plus beaux titres où elle chante l’amour dont la célébrité a atteint tous les continents. Pour le bonheur de ses fans, Najwa entama son show, avec ses chorégraphes, par son titre Al Kouloub al mouchataka, puis Ya youbi ma ajmaleh, Dhourou qalbi et Ala mahlek ya hawa, Habitek, dans un concert exceptionnel digne d’une star qui brille de mille feux. Entraînant ses fans en les jetant dans un bonheur nirvanique, rien que d’être en face leur star, elle enchaîna son spectacle, riche en surprise, avec son succès Saharni avec lequel elle a enflammé la foule qui l'accompagnait avec enthousiasme et une facilité déconcertante, ce qui dénote sa solide réputation. Elle enchaîna ensuite par Idek (ta main), puis d'autres suivront sans que personne sente le changement du ton, de la musique ou du titre, Hayda Haki, de son ancien album, Aâchga qui a fait vibrer tous les présents, ensuite Mich Messamha et Khalini choufek bi lil et Yekhalili albek. Par ailleurs, Najwa Karam a déclaré, lors d’une conférence de presse, avant son passage sur la scène : «Je ne suis pas votre invitée… l’Algérie est mon deuxième pays.» Et qu’elle était heureuse de rencontrer ses fans à chaque visite. À une question relative à une éventuelle coopération artistique avec le «king» Khaled, la chanteuse a affirmé : «Je serais honorée de faire un duo avec le king dans un style algéro-libanais.» Cette soirée s’est poursuivie avec le duo Mohamed Rouane, accompagnant Selma Kouiret à la voix cristalline exécutant un répertoire varié.

S. O.