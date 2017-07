Clôture de la 13e édition du festival Djemila de la chanson arabe : La Palestine à l’honneur

La Palestine était à l’honneur, lors de la clôture de la 13e édition du festival Djemila de la chanson arabe. Ainsi, le rossignol brun de la Palestine, Mohamed Assaf, a clôturé, jeudi soir, dans une ambiance marquée par une vive émotion, cette 13e édition du festival, lors d'un concert des plus réussis. Pour sa deuxième participation à Djemila, la star palestinienne a fait montre d'une maîtrise impressionnante sur scène.

En effet, la soirée de clôture de la 13e édition du festival Djemila de la chanson arabe était riche en émotions. En tête d’affiche pour cette soirée, Nada Rayhane a rendu hommage à cheikh El-Badji et à Blaoui El-Houari en interprétant leur célèbre chanson Nethadath M’âak ya qalbi, et H’mama. La talentueuse Nada Rayhane a, sans conteste, fait le bonheur des présents de la soirée. Élégante avec sa tenue traditionnelle, Nada Rayhane poursuit son spectacle par une présentation d’un répertoire de musique traditionnelle des quatre coins du pays. Avec sa grâce et son élégance des nobles, Nada a séduit les Sétifiens. Cheb Anouar a, quant à lui, gagné le cœur du public venu nombreux belles chansons, celui qu’on nomme «la perle de Tlemcen», a envoyé le public l’antique Cuicul dans une nostalgie des années 1980. Ya rite, et d’autres chansons de son riche répertoire, Anouar a déhanché le public de Djemila qui était en sueur. Arborant une allure élégante, Mohamed, vainqueur de la deuxième saison du programme d'Arab Idol, a fait son entrée sur scène et a su, dès les premiers refrains, de Ya dounia alia ich'hadi, conquérir l'audience unanime. Désormais, l'idole de toute une génération, Mohamed Assaf, inimitable avec son regard angélique, l'humilité de sa présence sur scène, la parole attachante, servie par une voix limpide, tout en lui inspire le respect et l'attachement, a enchaîné par Ya Tir Ettayer, les strophes fétiche de la chanson patriotique palestinien, symbole de l'attachement du peuple palestinien à sa terre. Pour sa deuxième participation à Djemila, la star palestinienne, forte d'une maîtrise impressionnante sur scène, d'un charisme sans faille et d'une prestation vocale de qualité, a émerveillé l'assistance durant plus de deux heures avec des chansons rythmées, dans le meilleur style du «tarab arabe». Le public nombreux qui a assisté à ce spectacle a applaudi chaleureusement la performance de l'artiste des chansons Win ala Ramallah, Ya Halali Ya Mali, dédiée à sa patrie meurtrie, la Palestine, que l'assistance a reprise en chœur, dans une communion festive. Le tempo est monté crescendo, avec la chanson Alli al keffieh, que le public a chanté avec lui volontiers, l'harmonie a été au rendez-vous entre Mohamed et son public qui ont ainsi chanté ensemble jusqu'au petit matin. L'assistance a été envahie par des sensations exceptionnellement vives, tout en réservant un enthousiasme accru pour le mawal Hourouf el watan et Dami falastini, faisant de lui, sans conteste, la voix de la cause palestinienne. Marquée par une bonne affluence de la communauté palestinienne, cette soirée a été riche en émotions. Dans une conférence de presse, tenue avant le concert, Mohamed Assaf a exprimé son immense joie d'être présent en Algérie, soulignant que pour lui, l'art doit véhiculer un message noble, et servir la cause que défend tout un peuple qui refuse de renoncer à ses droits historiques et à son identité. Il y a lieu de rappeler que cette édition a été programmées du 20 au 27 du mois en cours sur le site archéologique de l’antique cité romaine Cuicul Djemila ; ces soirées ont été animées par des stars de la musique arabe, dont les Libanais Wail Djessar, Sâad Ramdhane et Nedjwa Karam, le Tunisien Saber Erribaï, ainsi que le Palestinien Mohamed Assaf. Par ailleurs, une panoplie d’artistes nationaux, dont Cheb Bilal, Abdou Deriassa, Cheb Arras, Cheb Anouar, Farès Staïfi et Abdalahh Menaï, Nada Rayhane et Cheb Anouar, étaient aussi au rendez-vous.

S. O.