Regard : réhabiliter le service taxi, une Nécessité

Le client est roi ? Pas si évident. C’est carrément trop demander. Parler de respect du consommateur est une plaisanterie de mauvais goût, chez-nous, rien qu’à voir toutes ces dérives, voire atteintes, institutionnalisées, de nos jours, par certains chauffeurs de taxi qui excellent dans l’art de faire la forte tête, l’indiscipline même. La clochardisation semble jeter ses tentacules sur ce métier, en contact permanent avec le citoyen. Des dépassements, à la pelle, ne manquent malheureusement pas. En effet, le nombre de taxis a explosé, ces dernières années, certes, à Alger, comme dans les autres grandes villes du pays, néanmoins, l’amélioration de la qualité du service n’a pas suivi. Bien au contraire, on assiste à une dégradation spectaculaire, avec l’apparition du taxi compteur «clandestin» et bien d’autres mauvaises surprises auxquelles il faut s’ attendre quand on est amateur de ce mode de transport. Quoi de plus normal aujourd’hui de voir ces taxieurs «malmener» les usagers, au grand jour. pourtant, la réglementation est on ne peut plus claire sur l’obligation de se soumettre aux règles régissant la profession, lesquelles, il faut le signaler, accordent une place de choix au respect du client. Prendre un taxi, un choix ô combien difficile à prendre, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi de qualité de service qui laisse à désirer, très souvent. Aujourd’hui, on n’est plus surpris, ni par la méconnaissance des endroits, encore moins par l’aspect vestimentaire de certains «hors normes», les attitudes inacceptables et inconvenantes, devenues pratiques courantes, la cigarette au bec et une musique assourdissante, à même de percer les tympans, alors que la loi est sur ce plan reste très explicite. Une chose est sûre, la galère du citoyen se poursuit, en attendant l’assainissement de la profession et surtout la mise en place de garde-fous et la dépêche de contrôleurs sur le terrain pour remédier à tous les dysfonctionnements caractérisant ce métier, d’une part, et préserver la dignité du client, bafouée, à chaque tournant, d’autre part.

Samia D.