Béchar : canicule, désagréments et oisiveté

Après avoir enduré les caprices d’un mercure qui n’a cessé de vaciller bien au-dessus du supportable, durant tout le mois sacré du ramadhan, et qui persiste toujours d’ailleurs, tout en ayant bravé les multiples désagréments quotidiens, en cette même période, à l’exemple d’une mercuriale plus ou moins vacillante, des interminables embouteillages causés aussi bien par une absence de fluidité de la circulation que par les problèmes issus de l’état dégradé des routes, de l’obstruction des trottoirs squattés par les commerçants, et contraints à se soumettre à cette situation latente, en raison d’une absence totale d’espaces verts et de lieux de détente et de loisirs, voilà qu’aujourd’hui, les habitants de la capitale du sud-ouest doivent encore supporter cette canicule qui bat son plein, avec une température qui ne descend presque pas en dessous des 48°C. En cette période de grandes chaleurs, Béchar s’est certes vidée d’une partie de sa population. Une véritable ruée vers les villes du littoral. Tous les moyens de transport, pour ceux qui ne disposent pas de véhicules personnels, sont pris d’assaut, notamment en ce mois de juillet, et les destinations restent bien diverses. Par contre, ceux qui n’ont pas la chance et les moyens de s’offrir une évasion, ne serait-ce que de courte durée, devront alors encore faire face à certains désagréments qui, en plus de la chaleur insupportable, viennent perturber leur quotidien. Pour bien de fonctionnaires, ce sont plutôt les horaires pratiqués par l’administration, en cette période, qui devraient être revues, car à partir de midi, les administrations sont vides et nul n’oserait s’aventurer dans les rues, à cette heure-ci. A 13h, la canicule atteint son summum, alors que l’on entend plus que le bruit des climatiseurs qui battent leur plein, et mettre le nez dehors relèverait de la pure aventure, au risque de sa santé. En outre, toutes les activités commerciales sont aussi à cette heure-ci, absolument à l’arrêt. L’animation ne reprend son cours qu’à partir de 18 heures. En l’absence d’un brin d’air, bien de personnes préfèrent demeurer cloîtrées chez elles, bien au frais. Une situation confortable, certes, mais qui engendre certaines dépenses en matière de consommation électrique, qui se retrouve pratiquement doublée, en raison de la hausse des températures. Si bien de familles peuvent se permettre une évasion, à l’occasion des vacances d’été, bien d’autres doivent subir les méfaits de cette canicule persistante. A défaut d’espaces de détente et de loisirs, une situation mainte fois décriée par les citoyens qui ne cessent d’acculer leurs élus, on ne peut que se soumettre au bon vouloir de mère nature, en prenant son mal en patience et surtout en attendant de faire de nouveau face à bien d’autres «casse-têtes», à l’occasion de la rentrée sociale et scolaire qui coïncide, cette année, avec la fête de l’Aïd El Adha. Autant d’événements qui ne seront pas, comme à l’accoutumée, sans porter un rude coup à la bourse de nos citoyens.

Ramdane Bezza