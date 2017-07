Amical : Manchester City domine le Real Madrid (4-1)

Manchester City a battu le Real Madrid 4 à 1 (mi-temps : 0-0) en match amical devant plus de 93.000 spectateurs, à Los Angeles. Après une première période enlevée et très équilibrée, City a fait passer un bien mauvais quart d'heure aux champions d'Espagne et vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des champions. Les Citizens ont fait mouche à trois reprises entre la 52e et 67e minutes, avec parfois un sentiment d'insolente facilité devant des Madrilènes, complètement débordés, qui ont concédé un dernier but sur un exploit personnel de Brahim Diaz (82). De retour des vestiaires, après la traditionnelle cascade de remplacement, Manchester City prenait résolument l'ascendant et concrétisait sa domination par Nicolas Otamendi qui reprenait à bout portant un ballon mal dégagé par la défense madrilène (52). Très en vue sur son aile, Raheem Sterling doublait la mise à la 59e minute, sur une passe parfaite de Kevin De Bruyne. Irrésistible, City ajoutait un troisième but lorsque John Stones s'engouffrait dans la défense madrilène, profitant d'un mauvais renvoi, pour porter le score à 3-0 (67). Mais le clou de la soirée revenait à Diaz: issu du centre de formation de City, l'attaquant espagnol, âgé de 17 ans, passait en revue la défense de Madrid pour tromper d'une frappe limpide Francisco Casilla. A la 90e minute, pour le plus grand soulagement des spectateurs largement acquis à sa cause, le Real a sauvé l'honneur d'une frappe de 30 m d'Oscar, un jeune de la Castilla drivée par Giuli.