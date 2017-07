Jeux Mondiaux-2017, (préparation/amical) : Défaite de la Tunisie face au Portugal (62-70)

La sélection tunisienne de basket-ball (séniors/hommes) a été battue par son homologue portugaise (62-70), en match amical disputé mercredi soir à Vila Real Portugal (90 km de Porto), en prévision de sa participation à l'Afrobasket 2017, qui sera organisé à Tunis et à Dakar (Sénégal) du 8 au 16 septembre prochain.

L'équipe tunisienne disputera un second match d'application face au Portugal. Les Tunisiens avaient entamé une tournée européenne, la semaine dernière, qui les a conduit dans un premier temps à Cluj en Roumanie pour un stage ponctué par deux rencontres amicales face à la sélection roumaine (défaite 56-67 et une victoire 79-71) puis se sont rendus au Portugal pour un autre stage jusqu'au 28 juillet. Après le Portugal, les camarades de Makram Ben Romdhane iront en France (3 au 6 août) pour un autre un stage ponctué d'un match amical contre la France le 5 août et clôtureront leur tournée européenne par l'Espagne (7 au 11 août) avec deux test amicaux. A l'Afrobasket, la Tunisie évoluera dans le groupe C à Tunis avec le Cameroun (8 septembre) le Rwanda (9 septembre) et la Guinée (10 septembre).