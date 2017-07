Paris SG : Bilan mitigé de la tournée américaine

Le Paris SG a terminé sa tournée américaine par une défaite 3 à 2 (mi-temps: 1-0) face à la Juventus Turin en match amical, mercredi au Hard Rock Stadium de Miami (Floride) devant près de 45.000 spectateurs. Les Parisiens quittent les Etats-Unis avec un bilan mitigé d'une victoire (aux tirs au but contre la Roma) et deux défaites (contre Tottenham 4 buts à 2 et contre la Juve). Mais c'est surtout hors du terrain que le PSG a fait parler de lui alors que des rumeurs insistantes font état du transfert imminent de l'attaquant brésilien du Barça, Neymar, pour un montant record de 222 millions d'euros. Face à la Juve, les joueurs d'Unay Emery se sont montrés conquérants, mais ont souvent buté sur une défense turinoise bien en place, portée par leur gardien remplaçant Carlo Pinsoglio, entré en seconde mi-temps à la place de Gianluigi Buffon. «Nous regardons plus la performance des joueurs que les résultats et j'ai été satisfait», a déclaré Emery à l'issue du match. «Cette tournée nous a aidés à bien préparer la nouvelle saison.

Ca a été un long stage de préparation, mais ça en valait le coup.» Samedi à Tanger (Maroc), le PSG défiera le champion de France Monaco pour son premier match officiel de la saison à l'occasion du Trophée des Champions.