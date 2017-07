Jose Mourinho, entraîneur de Manchester United : « Le nouveau calendrier de la CAN est fantastique »

Le nouveau calendrier de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui se organisée désormais l'été, représente un «changement fantastique», a indiqué mercredi l'entraîneur de Manchester United, Jose Mourinho. La Confédération africaine de football a annoncé la semaine dernière que la CAN se disputerait désormais en été (de l'hémisphère nord) et non plus en janvier-février, pour éviter l'absence des stars africaines qui préfèrent leur contrat dans des grands clubs européens à l'appel de leur sélection. «C'est parfait pour nous, évidemment. Parce que c'est dur de perdre des joueurs au milieu de la saison comme c'est le cas actuellement», a commenté le technicien portugais interrogé lors d'une conférence de presse à l'issue de la défaite (1-0) de son équipe en amical face au FC Barcelone. Le calendrier actuel «n'est pas bon pour les clubs, n'est pas bon pour la compétition, n'est pas bon pour les joueurs». «Donc si l'on peut faire cela (...) c'est un changement fantastique», a-t-il ajouté. Actuellement, la CAN a lieu tous les deux ans et les championnats européens, notamment en France et en Angleterre où évoluent de nombreux Africains, se plaignent régulièrement d'être privés de leurs joueurs en milieu de saison.