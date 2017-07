Karaté, Jeux Mondiaux-2017 : L’Algérienne Lamya Matoub décroche la médaille d’or

L'Algérienne Lamya Matoub s'est adjugée, mercredi soir à Wroclaw, en Pologne, la médaille d'or de la catégorie 68kg, des Jeux Mondiaux auxquels l'Algérie prend part avec sept athlètes de quatre disciplines (karaté, powerlifting, sports de boules et maythau). L'Algérienne a battu l'Autrichienne Alisa Theresa Buchinger, alors que la médaille de bronze était l'œuvre de la Japonaise Kayo Someya. La karatéka algérienne et Buchinger s'étaient déjà rencontrées en poule B, composée de quatre athlètes, et s'étaient neutralisées (0-0). Au tour éliminatoire, Lamya Matoub avait réalisé deux succès, face, respectivement, à Amy Thomas (Nouvelle-Zélande) et la Polonaise Warda Kamila sur le score identique de 3-0, réussissant à se qualifier à la demi-finale en compagnie de l'Autrichienne Buchinger.