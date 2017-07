Ligue 2 : WA Tlemcen : Une subvention de 20 millions DA

Une subvention de 20 millions de dinars a été allouée, mercredi, au Widad de Tlemcen par le wali Benyaiche Ali, lors d’une visite au stade des Trois Frères Zerga, où l’équipe a entamé sa préparation de la prochaine saison de Ligue 2-Mobilis.

S’adressant aux joueurs et entraîneurs, le responsable de l’exécutif a souligné que sa première sortie sur le terrain a été consacrée au WAT, «une équipe qui mérite toute l’attention voulue et qui doit retrouver sa place en Ligue 1 Mobilis», a-t-il estimé. A cette occasion, il a annoncé l’octroi de cette aide sur budget de la wilaya pour bien entamer la prochaine saison, en attendant la mise à contribution des sponsors et autres entreprises, l’objectif étant l’accession à la division supérieure. «D’autres sorties seront consacrées aux autres équipes sportives de la wilaya sans distinction de disciplines», a-t-il également précisé. S’agissant du stade Akid-Lotfi, dont les travaux de gazonnement de la pelouse ont été arrêtés, le wali a indiqué que ce dossier sera pris en charge «dans les plus brefs délais».

L’équipe de football du WAT, qui a repris les entraînements le 15 juillet dernier, doit entamer, à compter du 30 juillet, un stage de préparation de dix jours en Tunisie, selon le dirigeant Benmoussat. En prévision de la nouvelle saison, le WAT s’est renforcé avec la venue de huit joueurs, à savoir le gardien de but Bedraoui (Maghnia), les défenseurs Bounouara (Ben Badis), Bahraoui (Maghnia), Benharoun (Biskra), le milieu Benbelaid (Arzew) et les attaquants Khiter et El Bahari (Arzew) et El Habiri (Hennaya). Le WAT devra affronter, ce jeudi, à Oran, le MCO en match de préparation.