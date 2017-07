Mondiaux-2017 : La Suédoise Sjöström domine les séries du 100 m nage libre

La Suédoise Sarah Sjöström a signé sans surprise le meilleur temps des séries du 100 m nage libre aux Championnats du monde de natation, à Budapest. Devenue la première femme sous les 52 secondes sur l'aller-retour (51.71) en profitant de sa position de première relayeuse du 4x100 m, Sjöström (23 ans) a dominé les séries en 53 sec 01, devant la Danoise Pernille Blume (53.13), l'Américaine Simone Manuel (53.17) et la Canadienne Penny Oleksiak (53.18). Ces deux dernières ont partagé la couronne olympique du 100 m l'été dernier à Rio. La tenante du titre mondial, l'Australienne Bronte Campbell, qui avait même signé un doublé 50 m/100 m il y a deux ans à Kazan (Russie), a nagé le huitième temps (53.56). Chez les messieurs, l'Américain Ryan Murphy (22 ans), champion olympique en titre du 100 m dos et du 200 m dos, a lui dominé les séries du 200 m dos en 1 min 56 sec 11. Le grand moment de la journée sera la finale du 100 m messieurs. Avec cinq nageurs passés sous les 48 sec en demi-finales, le Français Mehdy Metella (47.65), les Américains Caeleb Dressel (47.66) et Nathan Adrian (46.85) ainsi que les Australiens Cameron McEvoy (47.95) et Jack Cartwright (47.97), elle s'annonce particulièrement ouverte. L'Algérien Oussama Sahnoune a raté de deux centièmes la finale du 100 m, signant le 9e temps des demi-finales (48.33), réussissant néanmoins à améliorer son chrono personnel sur la distance. Il prendra part aussi à l'épreuve du 50m nage libre, son autre spécialité.