Championnat du Monde Juniors de Handball, Algérie 20 - Macédoine 24 : Les Verts craquent dans le dernier quart d'heure

L'équipe nationale de Handball n'a pas réussi à passer le seuil des huitièmes de finale du championnat du monde Juniors, qui se déroule à Alger du 18 au 30 juillet. Malgré le soutien indéfectible du public de la mythique salle Harcha, les camarades de l'excellent portier Khelifa Ghedbane se sont inclinés, ce soir, face à la République de Macédoine sur le score de 24 à 20. Auteurs d'une superbe première période, les protégés du coach Rahah Gherbi ont craqué dans le dernier quart d'heure de la partie. En effet, les Verts avaient regagné les vestiaires avec l'avantage au score, après un mano à mano qui a duré toute la première période. A la reprise, les joueurs de l'équipe nationale ont quand même tenus tête à leurs homologues de la Macédoine durant la prière partie de la seconde mi-temps, avant de s'incliner en fin de match. La fatigue a eu raison des coéquipiers du demi centre Abdi Ayoub, qui manquaient visiblement de rythme et de fraicheur physique. L'aventure s'achève ainsi pour une sélection nationale U21, qui avait les qualités pour faire mieux avec une meilleure préparation. Pour rappel, la majorité des éléments de cette formation manquent de compétition, à défaut d'un championnat juniors régulier. " Je suis très satisfait du rendement de mes joueurs. Je les remercie pour les efforts qu'ils ont fourni. je remercie aussi le fidele public de Harcha, qui nous a soutenu tout au long de cette compétition. Nous sortons de ce tournoi la tête haute. Nous avons atteint notre objectif, à savoir une qualification pour les huitièmes de finale. Nous aurions voulu faire mieux, mais la fatigue a eu raison des joueurs. Avec une meilleure préparation, l'équipe aurait surement montré un visage encore meilleur. Dans l'ensemble je suis satisfait de notre parcours. Mon équipe a disputé des matchs de très haut niveau devant un merveilleux public de Harcha. Mes joueurs, qui ne jouent presque pas durant la saison régulière dans leurs clubs respectifs, ont eu l'occasion de se confronter au niveau mondial et de montrer de quoi ils sont capables. Je pense qu'après un tel rendement, leurs entraineurs leur donneront l'occasion de s'exprimer dans le championnat. Faire émerger ses talents était aussi l'un de mes objectifs." A déclaré Rabah Gherbi à l'issue de la partie, annonçant son retrait après le tournoi. "J'irais jusqu'au bout de mon contrat, après c'est terminé." Pour rappel l'EN disputera un dernier match dans cette compétition. L'Algérie affrontera, vendredi, les Iles Féroé pour les neuvième et dixième place au classement général. A noter que les quatre sélections du groupe "D", qualifiés pour les huitième de finale ont été éliminées L'Island à été battue par la Tunisie (27-28), la Croatie a été écartée par la Russie (25 -34) et l'Argentine à été éliminée par l'Espagne (27-21).

Rédha Maouche