Eclairage : Encore un Effort

L’Algérie a fait des efforts pour stabiliser sa balance commerciale, mais elle reste encore déficitaire. Le déficit commercial de l’Algérie a enregistré une forte réduction à 4,84 milliards de dollars au 1er semestre 2017 contre un déficit de 10,57 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une chute de 5,7 milliards de dollars correspondant à un recul du déficit de 54,15%. Les exportations ont nettement augmenté à 18,141 milliards de dollars (mds usd) sur la première moitié de l'année 2017, contre 13,323 mds usd sur la même période de 2016. Concernant les importations, elles ont connu une légère baisse en s'établissant à 22,986 mds usd contre 23,89 mds usd (-3,8%), soit une diminution de 904 millions usd. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il est passé à 79% contre 56% à la même période de l’année précédente. Les hydrocarbures continuent à représenter l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger (94,75% du volume global des exportations). Demeurant toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse de 6,25%, en s’établissant à 952 millions de dollars contre 896 millions usd. La balance commerciale reste toutefois déficitaire, en dépit de ces progrès. Ainsi, les chiffres donnés par les Douanes font ressortir des progrès. Le déficit est réduit avec, à l’évidence, un impact assez important sur l’ensemble de l’économie. Cela dit, l’Algérie doit faire plus d’efforts pour aplanir certains aspects liés à l’économie. C’est que, si les efforts engagés ont porté leurs fruits, la situation devrait encore s'améliorer à court terme, du moins, à la faveur des mesures prises dans le cadre du Plan d’action du gouvernement, en matière de redressement financier et économique de l’Algérie. Il s’agit, entre autres, des réformes relatives à l’amélioration du climat des affaires, de l’investissement, du financement de l’économie et des autres mesures relatives à la lutte contre la bureaucratie et le règlement définitif du problème lié au foncier. Ce sont, donc, là les domaines où des efforts considérables seront entrepris pour s’assurer une meilleure santé économique dans les années à venir. Il convient de rappeler également que le gouvernement, en plus de réduire les exportations, a appelé les entreprises à l’innovation, à améliorer la qualité des produits fabriqués localement pour qu’ils soient conformes aux normes internationales, à consommer local et à l’exportation pour redresser notre balance commerciale. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé il y a deux jours à Alger un conseil interministériel consacré à l'examen de la problématique de l'exportation des produits alimentaires utilisant des intrants subventionnés. Les responsables présents ont été instruits «en vue de mettre en place une commission intersectorielle appelée à élaborer un rapport détaillé sur cette problématique dans un délai d'un mois». Ainsi, l’Algérie, grand importateur, compte renverser la tendance en misant sur le développement des petites et moyennes entreprises et la promotion des exportations et l’augmentation de l’offre exportable, en peaufinant des stratégies pour aller à la conquête des marchés extérieurs. Tout à gagner en matière de compétitivité de l’économie avec la situation qui s’améliore, mais dans les effets sur nos échanges extérieurs restent encore à venir. Le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, soutient que notre pays dispose d’un potentiel actif, d’une jeunesse dynamique et créative, ce qui est un atout considérable. A partir de cet atout, en plus du potentiel agricole, minier et dans le domaine du BTP, l’Algérie offre aujourd’hui un espace pour la création d’une économie d’entreprises extrêmement enrichissante et valorisante et ce, pour les investisseurs nationaux et étrangers désirant monter des projets.

Farid Bouyahia