Gouvernement : Booster le développement

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, rencontrera le 30 juillet au Palais du gouvernement les partenaires du Pacte national économique et social de croissance, UGTA et patronat, pour examiner ensemble les points liés à l'organisation de la prochaine réunion de la Tripartite, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre.

«Il sera procédé notamment, au cours de cet échange de concertation, à l'examen des points à l'ordre du jour à soumettre à la Tripartite, ainsi que la fixation de la date et du lieu de la tenue de cette rencontre dont l'organisation est prévue prochainement», ajoute le communiqué. Cette prochaine tripartite, qui interviendra après celle tenue en mars dernier à Annaba, sera la première à être présidée par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. Prônant constamment le dialogue national, M. Tebboune avait affirmé, lors de la présentation du Plan d'action du gouvernement devant le Parlement en juin dernier, que le gouvernement s'attellerait «à l'ouverture de canaux de dialogue et de concertation avec toutes les composantes du tissu national, qu'elles soient politiques, syndicales, académiques ou associatives, pour expliquer la démarche de l'Exécutif, obtenir la confiance et l'adhésion de tous». M. Tebboune a indiqué, par la même occasion, que «le gouvernement est conscient qu'un consensus autour des questions nationales majeures facilitera grandement la réalisation des objectifs tracés dans son Plan d'action pour la mise en œuvre du programme du président de la République», soulignant l'importance d'atteindre «un consensus national pour gérer la crise économique en vue de préserver l'indépendance et la souveraineté nationale dans la prise de décision». Pour rappel, le Pacte national économique et social de croissance avait été signé lors des travaux de la Tripartite tenue en février 2014 à Alger. Ce pacte s'est donné pour objectifs l'accélération du processus des réformes économiques, le développement industriel, l'amélioration du climat des affaires, le système de santé et de la protection sociale, l’accès au travail et l’amélioration du pouvoir d’achat, ainsi que la sécurité énergétique et l’adéquation du système de formation avec les besoins de l’entreprise. Il est basé sur la volonté du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de promouvoir la concertation afin d’atteindre l’épanouissement économique. Les signataires de ce pacte ont été le gouvernement, l'UGTA, la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), le Forum des chefs d'entreprises (FCE), l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), la Confédération algérienne du patronat (CAP), I'Union nationale des investisseurs (UNI), la Confédération générale du patronat-BTPH (CGP-BTPH) et l'Assemblée générale des entrepreneurs algériens (AGEA). (APS)

Le Premier ministre a présidé six conseils interministériels

Booster le développement

Nommé fin mai dernier au poste de Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune innove avec une méthode de gestion qui consiste à favoriser la concertation autour d’une série de dossiers sensibles et importants. Il est question par l’intermédiaire de ces conseils interministériels régulièrement convoqués par le Premier ministre de certifier d’une réelle volonté de perfectionner le mode de gouvernance. Ce type de réunion est en effet d’un impact certain en termes d’amélioration de la gestion déjà très visible et ressentie dans plusieurs domaines et de perfectionnement de la gouvernance.

Durant ce mois de juillet, le Premier ministre a présidé six conseils interministériels consacrés à l’examen de plusieurs dossiers d’ordre économique et social.

Le dernier en date est celui de mardi dernier dont l’ordre du jour obéissait à l’idée de faire le point sur les incendies de forêts ainsi que la définition des modalités d’indemnisation des citoyens, ordonnée par le président de la République concernant, rappelle-t-on, 17 wilayas touchées par les feux de forêts ayant provoqué des pertes plus ou moins graves difficilement surmontables pour les citoyens concernés. C’est dire tout le caractère salutaire de la décision du chef de l’Etat qui a ainsi fait preuve d’une solidarité exemplaire avec la population victime des incendies. Tenue sous l’égide de M. Tebboune, l’une des décisions phares validées à l’issue du conseil interministériel traitant de ce dossier porte sur le dédommagement de l’ensemble des victimes dans un délai n’excédant pas les 40 jours, conformément aux instructions du président de la République.

Dans cette optique, une commission interministérielle a été chargée du suivi des opérations d’indemnisation, de veiller avec l'apport des parties qualifiées dans les travaux d'évaluation et d'expertise à la réalisation diligente d'un bilan exhaustif et individualisé, faisant ressortir, par wilaya, la nature et la consistance des dégâts occasionnés, et de procéder à la révision et à l'amélioration du dispositif réglementaire déterminant les critères et modalités relatifs à l'ouverture de droits à l'indemnisation.



Célérité dans la prise de décision et efficacité d’exécution



Au courant de cette semaine, le Premier ministre a également présidé un conseil interministériel consacré à l'examen de la problématique de l'exportation des produits alimentaires utilisant des intrants subventionnés.

Cette réunion de lundi dernier, qui vise à conférer une meilleure dynamique à l’activité de l’exportation dans cette filière restée

en deçà des attentes, a constitué une opportunité pour passer au peigne fin l’ensemble des facteurs de blocages et autres défaillances constatées, à même d’apporter les corrections nécessaires.

A ce propos, la commission ministérielle chargée de cette mission dispose d’un délai d’un mois pour établir un rapport détaillé comprenant des solutions viables aux différentes anomalies, incohérences et autres contradictions dont souffre l’activité. En filigrane, il apparaît donc à quel point cette méthode de réunir un conseil interministériel pour l’examen, exclusif, de tel ou tel dossier induit une célérité dans la prise de décision, doublée d’une efficacité dans son application. C’est ce qui a caractérisé d’ailleurs les conclusions du conseil interministériel du 18 juillet dernier et consacré à l’examen de la situation du projet de réalisation du port centre d'El Hamdania, dans la wilaya de Tipasa.

Lors de cette concertation, l’intervention du Premier ministre s’est traduite par une série de recommandations de décisions destinées à faciliter la mise en œuvre de ce projet. M. Tebboune avait en effet instruit les présents quant à procéder au renforcement des entreprises publiques nationales dans les différentes phases de réalisation de cette infrastructure portuaire, notamment dans les segments où le savoir-faire algérien est avéré. Tout comme il avait insisté sur la libération de l'emprise de ce projet en recourant à toutes les dispositions nécessaires.



Parer aux dysfonctionnements et corriger les anomalies



Le Premier ministre se saisit par ce recours aux conseils des ministres pour parer aux cas de dysfonctionnements et corriger les anomalies constatées dans la gestion de tel ou tel secteur ou filière d’activité. C’était le cas d’ailleurs lors du conseil interministériel du 17 juillet dernier qui a été consacré à l’examen de la situation de la filière lait. Les contraintes et dysfonctionnements qui caractérisent cette filière ont été exposés dans les instructions de M. Tebboune, mettant en relief la nécessité d’étudier les conditions qui président au fonctionnement de l'ensemble des activités liées à la filière lait dans leurs différents volets et segments. Il a insisté également sur l’identification des facteurs à l'origine des dysfonctionnements périodiques constatés dans la gestion du marché des produits laitiers, et la définition des mesures préalables à prendre, en première instance, en vue d'assurer toutes les conditions nécessaires au contrôle et à la régulation des activités de cette filière.

Un conseil interministériel a été convoqué le 15 juillet dernier et le point retenu à l’ordre du jour, cette fois-ci, avait trait à l’enrichissement du projet de loi sur la santé, la rémunération et les marges bénéficiaires des pharmaciens d'officine. Pour ce qui est du projet de loi sur la santé, le Premier ministre avait décidé d’ajourner sine die l’examen de ce dossier, et s’agissant de la rémunération et des marges bénéficiaires des pharmacies d’officine, M. Tebboune avait instruit toutes les parties concernées pour discuter de tous les points en suspens et de lui remettre leurs conclusions.

En date du 12 juillet, M. Abdelmadjid Tebboune avait par ailleurs présidé un conseil interministériel portant sur la très sensible question de la gestion du foncier industriel. Le sujet et les décisions prises lors de cette concertation importante sont toujours d’actualité. Au terme de cette réunion, il a été décidé la création d’une commission interministérielle ayant pour principale mission l’élaboration d’un rapport détaillé, dans un délai de quinze jours, sur la faisabilité ou non des zones industrielles nouvelles proposées par le ministre de l’Industrie et des Mines, et de préparer également les projets de textes nécessaires à la bonne utilisation et la gestion du foncier disponible.

Karim Aoudia