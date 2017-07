Nouvelles de Mascara, Waâda de Sidi Ali Benaoumeur : Couscous et fantasia

Page animée par A. Ghomchi

Des milliers de personnes de toutes les régions avoisinantes sont venues jeudi assister à la fête populaire waâdat Sidi Ali Benaoumeur, ce lieu distant de 10 km du chef-lieu de la commune d’Oued Taria, qui abrite un événement très attendu par les populations locales.

Sur un terrain vague, autour du mausolée du saint-patron de la région, Sidi Ali Benaoumeur, des centaines de tentes ont été dressées pour accueillir les invités venus en masse partager les joies et réjouissances des Ouled Sidi Ali Benaoumeur et passer, le temps d'un week-end, un moment agréable avec les parents et les amis et assister à la grande fantasia des cavaliers, véritable symbole du patrimoine culturel national.

Etrennant leurs habits traditionnels typiques à chaque région, les cavaliers affichent clairement leur fierté et leur joie de participer à cet évènement populaire annuel tant attendu. Par intermittence, des salves de baroud se font entendre d'une manière synchronisée qui dénotent d'une grande maîtrise du groupe. En cercle, ces mêmes cavaliers sont conviés à chanter.

On appelle ce genre de chant «Ayta», au cours duquel les cavaliers louent les qualités du prophète Mohamed (QSSSL) ou celles des moudjahidine et chahids de la guerre de Libération. La waâda est aussi un grand rendez-vous commercial que les artisans locaux rentabilisent pour vendre des produits du terroir (burnous, djellaba) et autres herbes médicinales, fruits et légumes, confiserie. Des centaines de personnes sont aussi attirées par les «Gouals» lesquels attirent par des légendes mystiques qui ne les laissent pas indifférents, alors que les marchands ambulants venus de toutes les régions et munis de haut parleurs vantent la qualité de leurs produits.

Tous les invités, passagers et autres présents, sont invités autour d'un couscous avec du raisin, et la viande en guise d'acte de bienfaisance et d'hospitalité marquant ces populations encore attachées à leurs traditions ancestrales.

Durant la nuit, des religieux regroupés dans diverses tentes en «halqate» récitent le Saint Coran et autres chants religieux (madih). Ces waâdate (fêtes populaires), très nombreuses dans la wilaya de Mascara à l'instar de plusieurs régions du pays, qui constituent sans conteste une richesse culturelle ancestrale où le patrimoine national s'exprime sous toutes ses formes, sont une occasion de rencontres, de réconciliation, de générosité, de paix et de partage, indiquent les gens de la région.

A. G.

----------------//////////////////

Créances de l’A.D.E.

Fuites en avant

Lors d’un point de presse animé au siège de la Direction de l’A.D.E. par le directeur, M. Habi Miloud, celui-ci a présenté un aperçu sur la situation de la distribution des eaux potables a travers le territoire de la wilaya. Il a été ainsi question de la crise que vit la ville de Mohamadia qui est pourtant alimentée à partir du MAO et qui a connu cette semaine une perturbation engendrée par les coupures d’électricité. Sachant que la wilaya de Mascara devait prendre un quota de 122.000 m3 d’eau à partir de la station de dessalement, dont 35.000 m3 pour Mohamadia, 37.000 m3 pour Sig et 40.000 m3 pour Mascara. Pour le cas d’Oued El Abtal, le problème se pose autrement. En effet, cette ville reçoit à partir du forage d’Ain Mansour une quantité de 1.900 m3 qui devait alimenter une population de 25.000 habitants, renforcée par 5 citernes, mais le problème se pose réellement avec acuité dans cette localité, où l'on attend la mise en service d’un nouveau forage au niveau d’Ain Mansour et du barrage d’Oued That qui vont sans doute soulager la population des communes d’Oued El Abtal, Sidi Abdeldjebar et Ain Farah. Le problème de l’alimentation de la ville de Mascara sera bientôt résolu avec l’arrivée de l’eau dessalée, sachant que cette eau revient à l’Etat à 0,77 dollars, soit 70,00 DA/m3, alors qu’elle ne coûte au citoyen que 6,00 DA, a rappelé le directeur. L’A.D.E. arrive difficilement à alimenter la ville de Mascara avec les 13.000 m3 dont elle dispose actuellement. À titre d’exemple, la ville de Mostaganem qui compte moins de population est approvisionnée à 65.000 m3/j.

Concernant l’approvisionnement qui diffère entre les quartiers, Mascara est divisée en trois étages, le bas étage reçoit son quota normalement, le moyen étage difficilement et le haut étage ne reçoit que 3.000 m3 qui ne peuvent satisfaire la demande. L’A.D.E. rencontre, d’autre part, le problème de créances impayées de près de 84 milliards de centimes, dont 7 milliards pour les APC, et c’est suite à l’intervention du wali et du DRAL qu’une partie des 7 milliards a été régularisée par les APC, plus de 65 milliards concernant les foyers dont plus de 227 dossiers litigieux sont au niveau de la justice.

A. G.

----------------//////////////////

Apiculture goût amer

Rassemblés pour des journées de vulgarisation sur leurs produits, plusieurs apiculteurs se sont donné rendez-vous au niveau de la maison de la culture «Abi-Ras-Naciri» sous le patronage de la chambre de l’agriculture. La wilaya compte, selon la déclaration du président de l’association des apiculteurs, quelque 2.000 apiculteurs qui possèdent plus de 20.000 ruches pouvant produire jusqu’à 100 qx de miel ; cette saison avec les changements climatiques qui ont sévi, la production de miel n’a pas dépassé les 50 qx. Selon les déclarations du président de la Chambre de l’agriculture de la wilaya, la profession s’organise ainsi que l’ensemble des autres corporations et ce, dans le but de disposer d’une bonne maîtrise des fellahs et de la production. La nouvelle politique, a dit le président, s’oriente vers le système du plan de culture pour pouvoir promouvoir et combler le déficit en certains produits stratégiques.

----------------//////////////////

Protection civile

Formation sur les premiers secours

Dans le cadre du programme de formation continue dans les différents domaines en relation avec la protection des personnes et des biens, élaboré par la Direction générale de la Sûreté nationale au profit des forces de police, les services de la sûreté de wilaya de Mascara, en collaboration avec la Direction de la Protection civile de la wilaya, ont lancé une session de formation sur les premiers secours au profit des forces de police de la sûreté de wilaya s’étalant sur cinq jours. En effet, le commissaire-divisionnaire Ait Meziane L’Hiassine, chef de la sûreté de wilaya, accompagné du lieutenant-colonel Chahb Lain Mohammed, directeur de wilaya de la Protection civile, ont donné le coup d’envoi de la session de formation, où des cadres de la protection civile spécialisés ont donné des cours théoriques et pratiques sur les premiers secours lors des catastrophes naturelles et des accidents de la route, ainsi que sur la lutte contre les incendies, notamment les incendies domestiques et forestiers, et autres accidents nécessitant des premiers secours pour sauver des vies. Cette session de formation vise à enrichir les connaissances des policiers dans ce domaine, à l’effet d’accomplir leurs missions de la meilleure façon.

A. G.

----------------//////////////////

Sûreté de wilaya :

Le bilan de ramadhan présenté à la presse

Le chef de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya de Mascara a présenté récemment le bilan du mois de Ramadhan. La police de la sécurité publique qui représente 70% a été assurée par 200 éléments au niveau de la ville de Mascara et plus de 2.000 éléments sur le territoire de la wilaya. Pour initier à une éducation de circulation, un programme de sensibilisation a été mis en place pour les enfants. La police générale chargée de l’urbanisme et de l’environnement a procédé durant ce même mois à la saisie de 2.563 kg de marchandises, durant 63 opérations où elle a enregistré 63 infractions commises par 32 personnes dont les dossiers ont été présentés devant la justice. Pour l’urbanisme, 5 cas sont enregistrés pour construction sans permis.

L’environnement a connu 110 interventions concernant les fuites d’eau et les eaux usées.



Sortie d'une promotion de 239 éléments

représentant le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Directeur de la sécurité publique M.Aissa NAILI , accompagne du wali a présidé mercredi à l’École de police de Mascara la cérémonie de sortie de la 3me promotion d’agents de police. Après le passage en revue par le DSP de cette promotion, composée de 239 elements baptisée au nom du martyr du devoir ,l'agent de police Belabbes Nasreddine ,assassine en 1993 à Oran. Dans son allocution, le directeur de l’École a mis également en exergue le mérite de cette institution avant de procéder à la remise des grades et diplômes, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya . Des exhibitions sportives mettant en exergue différentes techniques de combat défensives et offensives de la police ont clos cette cérémonie de sortie.