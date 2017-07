À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite ses homologues cubain, libérien et maldivien

Le président Bouteflika félicite son homologue cubain…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raul Castro Ruz, à l'occasion du 64e anniversaire de la journée de la Rébellion nationale.

"A l'occasion de la célébration par le peuple cubain du 64e anniversaire de la journée de la Rébellion nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de bonne santé et de bien-être pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple cubain ami", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Permettez-moi, en ce moment mémorable, de saluer la Glorieuse Révolution cubaine et sa contribution au triomphe des idéaux de paix, d'égalité et de justice sociale", a souligné le Chef de l'Etat. "Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour vous exprimer ma satisfaction pour la qualité de nos relations d'amitié, de solidarité et de coopération, et vous renouveler ma détermination à poursuivre nos efforts concertés pour les renforcer au bénéfice de nos deux peuples", a-t-il ajouté.



… le Président de la République des Maldives…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président de la République des Maldives, Abdulla Yameen Abdul Gayoom, à l’occasion du 52e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a fait part de son entière disposition à œuvrer pour le "raffermissement des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines". "Il me plaît à l’occasion de la célébration du 52e anniversaire de l’indépendance de la République des Maldives de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de santé et de bien-être pour vous-même, et de progrès et de prospérité au peuple maldivien frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je saisis cette occasion pour vous exprimer ma satisfaction des liens d’amitié et de solidarité unissant nos deux pays et vous réaffirmer ma détermination à œuvrer, de concert avec vous, au raffermissement et au développement des relations de coopération bilatérale dans différents domaines au mieux des intérêts de nos deux peuples frères", ajoute le Chef de l'Etat. (APS)



… et la Présidente du Liberia



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sierleaf, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

"La célébration par la République du Liberia de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple libérien frère", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec Votre Excellence, au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays", a ajouté le Chef de l'Etat. "Je tiens également à vous réaffirmer mon attachement à la poursuite de nos efforts tendant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement de notre continent", a conclu le Président Bouteflika. (APS)