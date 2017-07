Algérie - Corée : Renforcement des relations bilatérales

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, et l'ambassadeur de la République de Corée à Alger, Park Sang Jin ont passé en revue hier les relations bilatérales et les voies de leur renforcement, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

M. Bouhadja a reçu l'ambassadeur de la République de Corée à Alger, qui lui a rendu une visite de courtoisie lors de laquelle ils ont évoqué "le partenariat stratégique entre les deux pays et les résultats positifs réalisés sur le plan économique", se focalisant sur le transfert des nouvelles technologies et la formation des cadres spécialisés.

Au volet politique, M. Bouhadja a affirmé que l'actuelle assemblée constituait "un grand pas vers le parachèvement du processus démocratique consolidé par les reformes du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, notamment à travers l'adoption de la dernière Constitution ayant consacré davantage de droits et de libertés", selon la même source.

La rencontre a été l'occasion de passer en revue le rôle des parlementaires dans le soutien des relations bilatérales, à travers les deux groupes d'amitié, étant considérés comme "un trait d'union qui contribue à rapprocher les vues et à coordonner les positions sur les questions d'intérêt commun".

A l'occasion, les deux parties ont abordé les questions internationales d'actualité, en mettant l'accent sur le rôle central de l'Algérie dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans le monde". (APS)