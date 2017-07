Kamel Rezzag-Bara inhumé au cimetière d'El Alia : Un exemple de dévouement

La dépouille du conseiller à la Présidence de la République, Kamel Rezzag-Bara, décédé mardi dernier, a été inhumée hier au cimetière d'El Alia (Alger), en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci. Ont assisté à l'enterrement, le ministre d'Etat, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Ahmed Ouyahia, le ministre d'Etat, Conseiller spécial du Président de la République, Tayeb Belaïz, le Conseiller auprès de la Présidence de la République, Saïd Bouteflika, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, ainsi que des membres du gouvernement, le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général major Menad Nouba, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, le secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Saïd Abadou, des chefs de partis politiques, des représentants de la société civile, d'anciens ministres, la famille du défunt ainsi que de nombreux citoyens.

Dans son oraison funèbre, l'imam de la mosquée Al Qods de Hydra a souligné que le défunt "a servi son pays avec dévouement et l'a soutenu en toute circonstance".

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi a mis en exergue les qualités du défunt, soulignant qu'il était connu pour "sa profondeur d'analyse et sa culture riche et diversifiée" et qu'il défendait les intérêts de l'Algérie concernant des questions sensibles, à l'instar de la lutte antiterroriste". (APS)