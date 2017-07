Direction générale des forêts : nomination de M. Azzedine Sekrane

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a nommé un nouveau Directeur général des forêts, en la personne de M. Azzedine Sekrane, a indiqué le ministère dans un communiqué. M. Sekrane, qui a été installé dimanche dernier dans ses nouvelles fonctions, avait exercé auparavant comme Conservateur des forêts dans plusieurs wilayas, notamment à Sidi Bel-Abbès, Relizane, Tlemcen, Blida et Médéa. Avant la nomination de M. Sekrane, l'intérim était assuré par M. Abdelmalek Abdelfettah, inspecteur général des forêts auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.