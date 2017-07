Economie de l’eau portes ouvertes à Constantine

Des journées portes ouvertes sur l’'économie de l'eau ont été lancées à Constantine, au palais de la Culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa, à l’initiative de l’Agence de bassin hydrographique Constantinois-Seybousse-Mellegue (ABHCSM), a-t-on constaté. Placées sous le slogan «L’eau, source de vie», une succession de stands des différentes directions et organismes partenaires dans la gestion, le traitement, le contrôle et la distribution de l’eau potable a été installée, où des représentants de la direction locale des ressources en eau, la société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO), ainsi que l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID) détaillent au public les grandes missions des ces organismes et le cadre d’intervention de chaque partenaire dans l’opération de gestion de cette denrée vitale. Selon le chef de service information et sensibilisation à l’ABHCSM, Mme Moufida Touami, l’initiative vise à impliquer la population à l’effort global œuvrant à «vulgariser la culture de l'économie de l'eau, à sensibiliser et à mieux consommer». Elle a ajouté que la rationalisation de la consommation de l'eau et la protection des ressources hydrauliques figurent parmi les missions de l’Agence du bassin hydraulique de Constantine, indiquant que cet organisme œuvre à l’enracinement de gestes et réflexes versant dans l’économie de l’eau, et ce grâce à des campagnes de sensibilisation multiples et des panneaux géants d'affichage publicitaire à travers toutes les wilayas de la région Est. Des rencontres, des journées d'étude, des cours et des concours ont été organisés, a souligné la même responsable, ajoutant que l’ABH-Constantinois-Seybousse-Mellegue s’emploie à s’ouvrir sur l'espace éducatif, universitaire, industriel et agricole, pour parvenir à mettre en place une politique de gestion rationnelle des ressources hydrauliques. Au hall du palais de la Culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa, dans une approche interactive, les enfants sont conviés à «un débat» sur l’eau et sa rationalisation à travers des fascicules et des livres éducatifs et des bandes dessinées aux tons ludiques, dont la bande dessinée intitulée El-Hayat, relatant l'histoire, agrémentée de dessins attrayants, d'une goutte d'eau, ainsi qu'un livret intitulé «L'eau, source de vie» qui fournit une foule d'informations sur l'importance de cette ressource dans la vie animale et végétale, et dans l'essor des secteurs de l'industrie et l'agriculture. Un concours du meilleur dessin est ouvert aux enfants durant les deux jours des portes ouvertes sur l’économie de l’eau, a souligné Mme Touami, affirmant que le message d'économie de l'eau «passe mieux» par l'intermédiaire de l'enfant, lequel en fait part à sa famille et à son entourage. Ces journées portes ouvertes seront clôturées par la remise de cadeaux au profit des enfants.