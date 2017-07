Convention de coopération Protection Civile / Douanes algériennes : échange d’expertises

Une convention de coopération, la première du genre, a été signée hier, à Alger entre la Direction générale de la protection civile (DGPC) et la Direction générale des Douanes. Elle a pour objectif principal d’«instaurer un cadre général de coopération entre les deux institutions».

Paraphée par le directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar, et le Directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El-Habiri, au siège de l’Unité nationale de l’instruction de la Protection civile de Dar El-Beida, cette convention de coopération porte sur plusieurs objectifs, à savoir l'échange d'expertises et d'expériences, l'organisation des opérations et des cycles de formation exprimés par l'une ou les deux parties.

La convention est axée, également, sur l'échange dans le domaine de l'action sociale, culturelle et sportive, la coopération entre la Mutuelle générale des agents de la Protection civile et la Mutuelle douanière algérienne, et la participation à l'organisation commune des journées d'étude et colloques intéressant les deux parties.

S’exprimant à cette occasion, le colonel El-Habiri n’a pas caché sa satisfaction, affirmant le total engagement de son institution à l’organisation des opérations et cycles de formation des agents des Douanes au niveau de toutes les wilayas. Selon M. El-Habiri, cet accord vise aussi à établir une très étroite coopération entre nos deux institutions basée sur plusieurs axes, notamment l’échange d’expériences et d’expertises, pour l’intérêt du pays et du citoyen.

Pour sa part, le directeur général des Douanes, M. Tahar Benkadour, a fait savoir que cette convention est une valeur ajoutée pour ces deux institutions étatiques, une initiative louable.

Il affirme, dans ce sens, que cet accord porte essentiellement sur deux axes importants : «l’un est très important à caractère professionnel et économique, et l’autre sur la formation.»

M. Benkadour a affirmé que l’agent des Douanes a besoin d’une formation spécialisée, notamment en matière de secourisme, qui peut lui servir, mais également le citoyen, surtout qu'il est présent dans tous les points du territoire national, et dans les barrages et autres missions opérationnelles de terrain.

Le DG des Douanes a également mis l’accent sur la profondeur économique de cette convention. Il a expliqué que la Protection civile, au-delà de sa mission humanitaire, «a une mission économique. Des espaces sous-douane sont d’abord soumis à une conformité décidée sur des normes internationales, par la Protection civile pour l’ accompagnement de l’entreprise et la sécurité de la richesse, des citoyens et du pays, conjointement avec la douane qui est en train d’accompagner l’entreprise».



Création d’une commission mixte du suivi et de coordination



Il y a lieu de dire que dans le cadre de cette convention, une commission mixte de suivi et de coordination sera mise en place. «Elle sera composée de quatre cadres de la Direction générale de la Protection civile, et de quatre autres de la Direction générale des Douanes, dont la désignation des membres se fera par l’échange de correspondances entre les deux Directeurs généraux».

Cette commission, dont la mission porte sur l'évaluation et le suivi de l'exécution des programmes et des opérations inscrits dans le cadre de cette convention, se réunira périodiquement deux fois par an, comme elle peut se réunir en session extraordinaire, suite à une demande de l'une des deux parties.

Les réunions de ladite commission se tiendront par alternance au siège des deux directions générales, dont le président et le rapporteur seront désignés selon le lieu de leur déroulement.

Sarah A. Benali Cherif