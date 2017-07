Instructions fermes de M. Necib : Améliorer l’alimentation en eau potable

L’eau devient de plus en plus rare, à travers le monde. Cette situation devient une source de conflit entre des États. Pour assurer son indépendance et garantir ses besoins en ressources hydriques, l’Algérie a déjà pris très au sérieux cette problématique.

En effet, les efforts déployés par l’État dans ce sens vont franchir une étape importante dans les deux ans et demi à venir, avec la mise en service de neuf nouveaux barrages qui seront opérationnels d’ici 2019.

Cinq d’entre eux – Ouljet Mellegue, dans la willaya de Tébessa, Soubella, à M’sila, Béni Slimane, à Médéa, Ettaht, à Mascara, et Seglaba, à Laghouat – devraient être mis en service au deuxième semestre de cette année. Ces infrastructures disposeront d’une capacité de retenue totale de 500 millions de mètres cubes. Les quatre autres barrages démarreront au cours des deux années suivantes. L’Algérie compte actuellement 75 barrages d’une capacité totale de 6,5 milliards de mètres cubes. S’exprimant dans les médias, le mois dernier, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, M. Hocine Necib, a déclaré que le taux de remplissage avait atteint 68%. Le directeur de l’Agence nationale des barrages et des transferts, M. Beraki Arezki, avait déclaré, dans la presse, deux mois plus tôt, que la situation était «très confortable», avec un taux de remplissage de 70%, similaire à celui relevé l’année précédente. Néanmoins, dans un contexte de croissance de la population, d’urbanisation, de hausse des températures, d’industrialisation accrue et de développement du secteur agricole, les autorités poursuivent leurs projets de développement des infrastructures hydrauliques.

80 sites supplémentaires ont été recensés pour la réalisation de nouveaux barrages, et 30 d’entre eux ont fait l’objet d’études de faisabilité. Le gouvernement entend faire passer à 139, le nombre total de barrages en Algérie d’ici 2030, et, ce faisant, atteindre une capacité de stockage de près de 12 milliards de mètres cubes sur l’ensemble du pays. Outre l’augmentation de la capacité des barrages, l’Algérie s’est également attelée à développer sa production d’eau potable à partir de l’eau de mer, et plusieurs usines de dessalement construites depuis 2000 permettent d’approvisionner la population en eau douce à partir de l’eau de mer de la Méditerranée.

Ensemble, les barrages et les infrastructures de dessalement ont multiplié par près de trois la capacité du pays de distribution d’eau potable destinée à la consommation, celle-ci passant de 1,2 milliard de mètres cubes en 1999, à 3,5 milliards aujourd’hui.



3.260 milliards de DA d’investissement entre 1999 et 2016



La poursuite des investissements dans ces dernières infrastructures revêt une importance particulière, dans la mesure où les ressources renouvelables d’eau douce intérieures diminuent – celles-ci sont passées de 962 mètres cubes par habitant en 1962 à moins de 290 en 2014, selon la Banque mondiale – et du fait d’un milieu naturel contraignant, qui fait du réapprovisionnement des réservoirs, une tâche difficile.

Le gouvernement n’a pas manqué de prendre en compte, dans son dernier plan quinquennal, la nécessité d’effectuer davantage d’investissements dans ce domaine. Le plan d’action économique pour la période 2015-2019 alloue 18 milliards de dollars à l’amélioration de la sécurité hydrique, ce qui en fait le plus important domaine d’investissement.

Le secteur des ressources en eau, faut-il le rappeler, avait bénéficié d'un budget de plus de 3.260 milliards de DA entre 1999 et 2016, alloué au financement des projets d'infrastructures de base, d'équipement, de maintenance et de contrôle technique.

Après la sécheresse des années 1990, les réalisations des 15 dernières années ont permis d'accroître la moyenne d'alimentation en eau par individu, soit 180 litres par jour après réception de 31 nouveaux barrages depuis 1999. Outre les 75 barrages que compte actuellement l’Algérie, 21 projets de transfert des eaux sur une longueur de 4.000 km étaient d'ores et déjà opérationnels. 177 stations d'épuration d'une capacité de production de 900 millions de m3 par an et l’allongement du réseau d'assainissement, passant de 21.000 km en 1999 à 46.000 km actuellement, ont été également réalisés. Au volet irrigation, le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement a réceptionné, à fin 2015, un total de 32 périmètres agricoles irrigués sur une superficie globale de 233.000 hectares, alors qu'il était de 8 périmètres en 1999.

La réception de 13 nouveaux périmètres agricoles irrigués est prévue en 2017 et 2018, et le nombre des puits destinés à l'irrigation passera, quant à lui, de 20.000 à 75.000 puits, dans le but d'augmenter les superficies irriguées à 2,5 millions d'hectares d'ici à 2020.

Salima Ettouahria