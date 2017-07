Sidi Bel-Abbes : Un taux de réussite de 60,10 %

Un taux de réussite de l’ordre de 60,10% a été enregistré, nettement supérieur à celui de l’édition précédente (55,51%). Des moyennes de 17 ,18 et plus ont été relevées situant l’effort fourni par les candidats au nombre de 6.715 et l’encadrement pédagogique en général. Un effort accompagné également par l’élan d’équipement de l’Etat à travers les réalisations effectuées dans le domaine des infrastructures participant grandement à l’amélioration des conditions de scolarité. Sur ce palier, c’est-à-dire le secondaire, un taux d’occupation de 26 ou 27 élèves par classe est une véritable performance.

La cité de la Mekkerra était très animée avant-hier à l’annonce des résultats et les heureux lauréats ont envahi ses artères pourexprimer leur joie.

A. B.