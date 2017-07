Ecole normale supérieure d’Ouargla : Introduction de deux nouvelles spécialités

Deux nouvelles spécialités d’enseignement en physique et mathématiques seront ouvertes au titre de la nouvelle saison universitaire (2017-2018) à l’Ecole normale supérieure (ENS) d’Ouargla. L’école, qui verra ainsi sa nomenclature passer à 14 spécialités, sera renforcée également lors de la prochaine saison par deux nouveaux laboratoires de langues, française et anglaise, qui viendront s’ajouter aux six laboratoires existants en physique, chimie et sciences naturelles, à raison de deux laboratoires pour chaque filière, a indiqué le directeur de l’école, Lazhar Bechki. Cette institution vient aussi d’organiser, dans le but de palier au déficit en encadrement, un concours de recrutement de 10 enseignants dans diverses filières, pour porter à 34 son staff d’enseignants. Ouvert en 2015 avec un effectif alors de 600 étudiants issus des wilayas d’Ouargla, Ghardaïa, El-Oued, Biskra, Tamanrasset et Illizi, cet établissement de l’enseignement supérieur dispose de 24 salles de cours, un bloc administratif et un amphithéâtre de 80 places «très insuffisant» aujourd’hui devant le nombre croissant de ses étudiants qui devrait dépasser le millier à la prochaine rentrée, a estimé M. Bechki. Pour cela, les espoirs sont tournés vers le nouveau projet de réalisation d’une ENS au niveau de la zone des équipements publics, dans la zone ouest de la ville d’Ouargla, qui sera de plus grande envergure et permettra d’accueillir un nombre plus important d’étudiants, a ajouté le même responsable. Les études techniques concernant ce projet ont été finalisées, en attendant la mobilisation des financements nécessaires à sa concrétisation.