Formation professionnelle : La rentrée officielle fixée au 24 septembre

La rentrée officielle de la formation professionnelle 2017-2018 est fixée au 24 septembre 2017, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Les inscriptions au niveau des établissements de la formation professionnelle ont débuté le 9 juillet et s’étaleront au 16 septembre 2017, alors que la rentrée officielle est fixée au 24 septembre de la même année. Entre temps, le ministère a prévu des journées de sélection et d’orientation du 17 au 19 septembre 2017. La proclamation des résultats définitifs de ces inscriptions interviendra le 20 septembre 2017, ajoute la même source. Le secteur de la formation professionnelle travaille dans le sens de diversifier les offres de formation à même de répondre au souci de moderniser la formation et de la mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale, a-t-on précisé. Il s’agit en fait de mettre en adéquation la formation professionnelle avec le secteur de l’emploi, à la faveur notamment de l’amélioration de la prise en charge des actions de formation, à savoir l`industrie, le BTP, l’agriculture, l’hôtellerie et le tourisme.