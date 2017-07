Université Abou bekr Belkaid de Tlemcen : Une progression remarquable

Pas moins de 10.000 places pédagogiques seront ouvertes par l’université Aboubekr Belkaid de Tlemcen au profit des nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2017/2018. Ces places pédagogiques répondront amplement aux demandes des nouveaux étudiants, a précisé M. Sebbagh Djamel, en marge des Portes ouvertes organisées, à partir d’hier à la faculté de médecine. En matière de formation pédagogique, deux nouvelles spécialités seront lancées cette année. Il s’agit de l’assemblage soudé en génie mécanique et de la psychométrie ou psycho-clinique, outre la révision de la formation de génie biomédical, dont le contenu a été expertisé et mis à niveau par des spécialistes de l’Union européenne. Ces formations s’inscrivent dans le cadre du programme Algérie-UE facilitant le marché de l’emploi. Ce programme a également touché les spécialités de topographie et de fromagerie prodiguées par l’Institut des sciences et techniques appliquées (ISTA) ouvert l’année dernière à Tlemcen. S’agissant des Portes ouvertes qui se poursuivront jusqu’au 5 août prochain, le vice-recteur chargé de la pédagogie a signalé que les procédures de préinscriptions (1 au 5 août) et d’inscriptions définitives (10 septembre) ont été facilitées au maximum par la circulaire du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Par ailleurs, la rentrée universitaire est fixée, officiellement, au 17 septembre 2017, a-t-on souligné. Pour sa part, le Centre universitaire de Maghnia abrite, lui aussi, une manifestation similaire au profit des nouveaux bacheliers des daïras de Maghnia, Marsa Ben Mhidi et Bab El Assa. Promu centre universitaire en 2016, cet établissement assure quatre spécialités, celles des sciences économiques, commerciales et gestion, le droit, langue et littérature arabe, et les sciences et technologie.