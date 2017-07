Ecole nationale polytechnique : Optimiser les performances

L’école nationale polyclinique Maurice-Audin d’Oran lancera, dès la rentrée universitaire 2017/2018, une nouvelle spécialité d’ingénieur, celle portant sur le management industriel et logistique, a-t-on appris, mercredi, du directeur de l’établissement. Cette nouvelle spécialité, qui vient d’avoir l’habilitation ministérielle, se donne comme objectif la prise en charge des besoins inhérents au secteur socio-économique en formant des ingénieurs capables de concevoir, intégrer, gérer, exploiter et améliorer les systèmes de production et de logistique pour optimiser les performances de l’entreprise, a souligné M. Abdelbaki Bouziane.

Nos futurs ingénieurs en management industriel et logistique peuvent intervenir dans de nombreux secteurs d’activités comme l’industrie automobile en plein essor au plan régional et national, l’aéronautique, l’énergie, la mécanique, l’agroalimentaire, la logistique portuaire, a-t-il ajouté. Cette nouvelle spécialité s’ajoutera aux 10 autres déjà opérationnelles au niveau de l’ENPO-MA, qui compte recevoir, pour la nouvelle universitaire, 400 nouveaux bacheliers des différentes wilayas du pays qui seront inscrits en classes préparatoires, a précisé le même responsable.

Par ailleurs, l’établissement accueillera également 350 autres étudiants lauréats du concours national d’accès aux écoles supérieures 2017. Ils seront inscris en première année du cycle d’ingénieur dans les onze spécialités existantes.