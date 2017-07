Bac 2017, Tizi-Ouzou : le haut du tableau

La wilaya de Tizi-Ouzou s’est, encore une fois, distinguée en réalisant une excellente performance dans les résultats de l’examen du baccalauréat session 2017.

Selon les résultats communiqués, hier, par la direction locale de l’Education, Tizi-Ouzou a obtenu un taux de réussite de pas moins de 71,82%, soit un taux de réussite dépassant de plus de 15% la moyenne nationale qui est de l’ordre de 56,07%. Avec ce taux de réussite, la wilaya occupe le première place pour la neuvième fois de suite au niveau national. En chiffre, le taux de réussite enregistré par la wilaya représente 10.595 candidats admis sur un nombre total de 14.753 présents à cet examen. Sur ce nombre importants d’admis, trois filles ont obtenu des moyennes supérieures à 18.50/20. Ces heureuses lauréates sont Nesrine Boucetoua (18.86/20) du lycée Rabah Stambouli de la ville de Tizi-Ouzou, Tinhinane Chafaia (18.69/20) et Lilia Sab (18.67/20), toutes les deux scolarisées au lycée Said Diouani de la commune de Makouda. Toujours selon les chiffres communiqués par la direction de l’Education, plusieurs candidats ont obtenu de bonnes moyennes, dont 13 admis avec des moyennes supérieures à 18/20, 68 avec plus de 17/20, 267 avec plus de 16/20, 647 avec plus de 15/20, 1.190 avec plus de 14/20 et 2.179 avec des moyennes allant de 12 et 14/20. Par ailleurs, les lycées Mohamed Said-Diouani de Makouda (94.23%), Ath Zemenzer (92.75%) et Laadlani de Maatkas (89.89%) ont occupé les trois premières places du classement des établissements de la wilaya dans cet examen de passage à l’université. Enseignants, responsables d’établissements, cadres du secteur, élèves, parents d’élèves, syndicats de l’Education, sont unanimes à considérer la performance ainsi que la constance maintenue durant plusieurs années de suite sont le résultat logique des efforts sans cesse fournis par la famille de l’éducation locale et les parents d’élèves qui s’imposent un suivi rigoureux à la scolarité de leurs enfants.

Bel.Adrar