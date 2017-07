Usine Volkswagen Algérie : Inauguration aujourd’hui

Le ministre du Commerce, Ahmed Saci, est attendu aujourd’hui à Relizane où il procédera à l’inauguration de l’usine Volkswagen Algérie, soit la 3e marque à posséder une unité d’assemblage de véhicules en Algérie, après Renault et Hyundai. Fruit d’un partenariat entre le géant allemand de l’automobile et Sovac, son représentant exclusif en Algérie, l’usine dont le coût d’investissement s’élève à 170 millions d’euros est entrée en service le mois de juin dernier, date de l’ouverture des précommandes. Elle devrait produire 12.000 unités durant la première année et la capacité de production passera normalement à 100.000 véhicules/an après la 5e année. Plus de 1.500 emplois directs seront créés, tandis que pour les prévisions, des responsables de Sovac tablent sur un taux d'intégration de 15% en 2017 et de 40% dans cinq ans. Quant aux modèles de voitures qui seront montés dans l’usine de Sidi El Khettab, les Algériens auront le choix entre Volkswagen Golf 7, Seat Ibiza, Skoda Octavia et Volkswagen Caddy. Cet événement qui verra la présence du président de Volkswagen, Herbert Diess, intervient dans un contexte particulier marqué par la décision du nouveau ministre de l’Industrie de revoir le cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie.

S.A.M.