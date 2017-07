Regard : Respectons notre écosystème !

Nos forêts perdent, cette année encore, leur fraîcheur. Elles sont, dans tous leurs états.

« L’incompatibilité » entre ces écosystèmes et la chaleur est testée et prouvée. C’est une vérité absolue : nos massifs forestiers paient lourdement la facture des grandes chaleurs, indissociable, on est tenté de dire, de tous ces foyers d’incendies déclenchés, ici et là chaque été terrorisant les populations qui vivent tout autour. En effet, la montée du mercure, d’une part, la négligence, de l’autre, donnent un sacré coup à notre patrimoine végétal, «rossé », tous les jours que Dieu fait, accélérant davantage la disparition d’espèces végétales. La déforestation est à nos portes à voir tous ces hectares ravagés par les feux. Nos belles et étendues forêts se rétrécissent telle une peau de chagrin, d’année en année, avec toutes les conséquences que cela engendre, sur le plan écologique mais également économique. Aujourd’hui, le constat est carrément alarmant si l’on sait que, chez-nous, le taux de boisement est largement inférieur aux normes internationales. Il faut signaler qu’en dépit des stratégies mises en place et des actions engagées pour la préservation, le développement et surtout la valoriser de ces espaces, à travers la création d’activités aux alentours, la forêt algérienne peine à se régénérer, en raison des changements climatiques et le facteur humain, responsables, tous les deux, de la dégradation du patrimoine forestier. À l’heure actuelle où l’on se questionne sur les enjeux de ces écosystèmes, la prévention demeure le seul et unique rempart contre la décadence de notre couvert végétal. En d’autres termes, il est primordial de réhabiliter «l’arbre», source de vie, à travers, tout simplement, la culture du respect du «Vert » afin de lutter contre les nombreuses agressions subies par nos forêts.

Samia D.