Campagne de sensibilisation « Diabète et Hadj » : Pour un pèlerinage en bonne santé

Le «Hadj» demande beaucoup d’efforts car les pèlerins vont, en quelques jours, parcourir de nombreux kilomètres. Il est important de se préparer et connaître les bonnes pratiques et attitudes à adopter avant de commencer ce «voyage».

C’est dans ce sens, que l’association des diabétiques de la wilaya d’Alger a organisé hier, à Alger, une journée de sensibilisation et d’information pour les hadjis. Lors de cette journée, le docteur Fethi Benachenhou, praticien de proximité, a mis l’accent sur la nécessité de l’implication de la santé de proximité dans la prévention et l’information. «Elle s’inscrit dans le cadre de la santé de proximité qui est encore un symbole à l’entrée des unités sanitaires. On doit expliquer aux hadjis ce qu’est un voyage et l’environnement d’un pays étranger où il va se retrouver», a déclaré Dr. Benachenhou avant d’ajouter : «Le rôle de la santé de proximité est d’informer et de sensibiliser la population. Il ne faut pas donner aux gens des informations vagues et rapides, au contraire il faut bien expliquer, notamment quand on est face à des malades chroniques ou des diabétiques.»

Déplorant l’absence des représentants de l'établissement public de santé de proximité Sidi M'hamed Bouchenafa à cette rencontre, Benachenhou a estimé que «l’éducation sanitaire est le pilier de notre système de santé de proximité et qu’il est temps de sortir de la médecine curative.»

Le président de l’Association Fayçal Ouhadda a, de son coté, indiqué que «cette année, il va faire très chaud durant le pèlerinage. Il faut boire au moins deux litres d’eau/jour et éviter les boissons gazeuses et/ou sucrées qui augmentent, en plus de la transpiration, la production d’urines et favorisent ainsi la déshydratation.»

Dans ce sens, M. Ouhadda a expliqué que «le diabétique peut accomplir le devoir du Hadj en prenant également en considération quelques précautions comme de biens se chausser afin d’éviter les douleurs aux pieds et de surveiller régulièrement son taux de sucre dans le sang.»

M. Ouhadda conseille aux

hadjis de bien surveiller leur alimentation qui doit être riche, variée, et surtout sans excès. Les pèlerins qui suivent un régime antidiabétique ou antihypertenseur devront continuer à le respecter, prendre des petits-déjeuners complets et ne pas se limiter à un petit café ou thé.

Les repas doivent comprendre des céréales diverses, des protéines, des boissons chaudes ou fraîches, sucrées ou pas, des fruits et/ou des jus de fruits, etc. Il faut manger à des heures régulières.

Il faut savoir que la plupart des lieux de vie sont climatisés ; il est préférable de se protéger du soleil ardent (parasol, couvre-chef…) après les avoir quittés. À Médine, la température peut brutalement chuter le soir ou au petit-matin, donc prévoir des habits adaptés.

Il y a lieu de rappeler que l’année passée, l’association avait organisé des campagnes de sensibilisation sur les complications du diabète lors du hadj deux fois par semaine, à savoir les

samedi et mardi au niveau de la mosquée El-Arqam (Alger), .

Wassila Benhamed