Biodiversité : Un enjeu planétaire

Une des priorités fondamentale de la Direction générale des forêts demeure la prise de conscience sur l'importance des écosystèmes forestiers, menacés par l'Homme et les changements climatiques.

L'Algérie présente une vulnérabilité écologique se traduisant par une fragilité de ses écosystèmes à la sècheresse et à la désertification, une érosion côtière effrénée ainsi qu’un stress hydrique chronique dans certaines régions.

Pour relever ces défis, une approche intersectorielle a été adoptée en réorientant la planification de ces politiques publiques vers l’adaptation aux changements climatiques (CC), la lutte contre la désertification et la préservation de la diversité biologique et des ressources hydriques.

En se référant à l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire (EM), les CC sont le second facteur de changement déterminant dans l’évolution de la biodiversité durant le dernier siècle, et ce, après le changement d’habitat. En revanche, ce qui caractérise les CC c’est leur tendance actuelle à générer des impacts à croissance très rapide dans le présent et dans le proche futur. Ceci justifie et confirme l’intérêt accordé aux impacts des CC qui est probablement la menace la plus importante pour la diversité biologique. Sur la base des résultats du 5ème rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade ainsi que des meilleures informations disponibles au niveau national, il a été procédé à l’élaboration d’un scénario de CC attendu sur l’Algérie à l’horizon 2030.

Ce scénario confirme les tendances climatiques déjà observées durant les dernières décennies à savoir une augmentation de la température, une légère diminution des précipitations et un climat plus variable avec des séquences sèches et pluvieuses plus fréquentes. Les changements attendus seront modérées au niveau des régions côtières ; ils iront en s'accentuant vers les régions continentales. Ils seront contrastés entre les saisons et seront plus marqués en été. Ceci se traduirait notamment par un relatif glissement des étages bioclimatiques vers l’aridité.

Ainsi à l’échéance 2030, le scénario de CC attendu sur l’Algérie serait relativement supportable néanmoins le plus préoccupant c’est que cette tendance à l’aridification irait en s’accentuant dans le temps. Le lien entre les CC et la biodiversité est à la fois nouveau et particulièrement complexe.

Selon la Direction générale des forêts, il y a lieu d’accorder un intérêt soutenu et une attention spécifique à l'égard des écosystèmes forestiers, connaissant le rôle qui leur incombe en tant que hauts lieux de la biodiversité, garants de la conservation des eaux et des sols et pôle non négligeable de stockage de carbone et d'atténuation des changements climatiques. L’une de ses priorités fondamentale demeure la prise de conscience sur l'importance des écosystèmes forestiers, menacés par l'Homme et les changements climatiques.



Un manque à gagner pour l’économie du pays



Les changements d'utilisation des sols, la dégradation et la perte des habitats naturels ainsi que la pression et la négligence humaine sont parmi les principaux facteurs qui menacent les forêts et provoquent leur dégradation.

Si l'on ajoute à ces facteurs le changement climatique, accompagné de phénomènes extrêmes telles que les vagues de chaleur, les pluies torrentielles et les sécheresses prolongées, la capacité de résilience et l'adaptation des forêts se trouvent par conséquent largement amoindries.

À titre d’exemple, les zones humides. Ces points d’eau qui sont des richesses autant pour la faune qui y séjourne ou de passage lors des migrations que pour l’homme, sont en grand danger et leur préservation s’avère urgente. Aujourd’hui, les chotts servent de dépotoirs à ordures ménagères quand les eaux usées ne sont pas déversées à l’intérieur. Les étangs et barrages sont les réceptacles de déchets industriels en tout genre. Les oueds et cours d’eau sont squattés par les populations amenant avec elles leur lot de déchets. Certaines espèces fragiles ont complètement disparu, même si à certains endroits on applaudit leur réintroduction.

Cela dit la biodiversité algérienne, très riche, est en effet soumise à de nombreuses pressions anthropiques et climatiques et souffre, parmi d’autres contraintes, d’un déficit de sensibilisation du grand public, de manque de coordination intersectorielle, notamment pour partager des outils de diagnostic et des données, ainsi que d’une difficulté à mettre des législations en place. En effet les moyens alloués à la biodiversité sont insuffisants : les ressources humaines et les budgets nécessaires ne sont pas pour l’instant mobilisés à la mesure nécessaire. Ce qui représente un manque à gagner incontestable pour l’économie du pays. La biodiversité peut en effet être un vecteur de développement économique et social durable, ce qui constitue l’orientation majeure de cette stratégie. Parmi les bienfaits de la gestion durable, de la valorisation, de la conservation et de la restauration des écosystèmes naturels, la fourniture d’emplois pérennes et de revenus améliorés pour la population algérienne, notamment pour les jeunes citoyens, représente un élément crucial.

Partant de ce constat, une protection accrue et une gestion rationnelle de ces écosystèmes devient un impératif.

À bon entendeur salut !

Sarah Sofi