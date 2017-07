Yacine Kezaze : «Peindre le patrimoine avec une touche de modernité»

Parlez-nous du choix des thématiques que vous exposez aujourd’hui...

Je touche les traditions de l’Algérie et celles du Maghreb. La touche berbère est présente dans mon œuvre à travers les couleurs propres aux berbères, à l’exemple des ocres et les différents bleus. Je mets en avant également tout ce qui a un rapport avec la nature. l’homme berbère était très lié à la nature et à sa terre, sa nourriture et ses pensées en dépendaient. Je mets une touche moderne contemporaine avec un style traditionnel, j’ai fusionné entre les deux pour donner aux nouvelles générations un aperçu de création nouvelle et de rompre avec le style traditionnel archaïque. l’idée c’est de juxtaposer des touches modernes avec des sujets traditionnels pour valoriser le patrimoine.

En dépit de certaines abstractions, le patrimoine et les traditions sont présents en force dans vos œuvres…

C’est un hommage à nos aïeux. nos anciens parents faisaient la poterie avec une décoration originale qu’on appelait «Aouchem». Il s’agit de symboles tirés du folklore et de croyances comme pour conjurer le mauvais œil, pour avoir l’appétit, etc. J’ai mis aussi un tableau lors d’une série réalisée le jour du 08 mars où des femmes se sont mises en haïk. je voulais faire revivre le patrimoine algérois et cette tradition ancestrale pour mettre en valeur la femme algéroise.

On remarque une forte prédominance de la couleur rouge ….

Chaque artiste passe une période durant laquelle il travaille avec telle ou telle couleur, je suis actuellement avec le rouge et le bleu.

On remarque également deux tableaux du style orientaliste…

L’artiste passe des périodes où il est influencé par un courant ou une école pendant un bout de temps, il peut avoir des émotions pour l’œuvre d’un autre artiste, son pinceau, sa technique, les sujets traités… J’ai été attiré par l’œuvre des orientalistes étrangers qui étaient ici en Algérie comme Etienne Dinet, j’ai donc fait parler mon pinceau.

Vous réalisez de belles choses sans avoir fait l’école des beaux-arts. Parlez-nous de votre carrière...

Je suis autodidacte mais j’ai fait plusieurs écoles de peinture. je dessinais au début aux centres culturels sur Alger. J’ai trouvé par la suite mon propre style. C’était difficile de m’améliorer avec d’autres, j’ai donc commencé à travailler après je me suis amélioré moi-même, j’ai fait mon propre atelier et j’ai ouvert une petite galerie que j’ai appelée « art Kezaze garden ».

Entretien réalisé par K. B.