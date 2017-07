Le Coin du copiste : Les jardins d’Alger

La capitale jouissant d’un ensoleillement pendant plusieurs mois de l’été avaient autrefois la réputation d’être une source d’inspiration inépuisable pour les artistes peintres étrangers séduits par cette clarté lumineuse que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, par-delà la Grande Bleue, qu’en Algérie. Ce soleil ardent qui traverse les persiennes des immeubles a le don de mettre les habitants de bonne humeur, histoire d’oublier ou d’effacer, d’un revers de la main, la morosité des jours d’hiver. Mais le capital lumière n’est pas le seul atout touristique que possède Alger si l’on excepte le patrimoine architectural de la ville et l’histoire de ses palais avant la venue des colons. Les jardins touffus de végétation parfois luxuriante entourent le centre-ville, bordé d’arbres le long de ses avenues. Les jardins d’Alger renvoyaient les premières années de l’indépendance l’image d’espaces de repos et de méditation ou même de lecture, voire dans certains cas de discussions lors des rencontres. Une belle image qui au fil des décennies s’est dégradée avec le manque d’entretien des lieux dû à un laisser-aller des APC, ce qui a engendré une fréquentation réduite ou limitée à quelques petits rendez-vous amoureux à l’abri d’une société largement conservatrice et remplie de préjugés sociaux. Depuis quelque peu et avec la réhabilitation des anciens bâtis, les responsables tentent, tant bien que mal, de donner un coup de jeune à la ville en embellissant certains espaces dont les jardins. Mais il faut dire que beaucoup reste à faire au vu du nombre de jardins restés à l’abandon. En attendant, une histoire en couleurs des jardins se prépare à partir du 3 août prochain et ce jusqu’aux 5 octobre avec une exposition collective intitulée simplement «Les jardins d’Alger». L’événement qui se tiendra à l’initiative du Bastion 23 regroupera plusieurs plasticiens et artistes peintres qui montreront leurs travaux au public sous la forme de plusieurs expositions qui se succèderont à des dates précises : «Cette exposition mettra en avant différentes expressions artistiques, la vision d’Alger et de ses jardins par des photographes, calligraphes et autres peintres. De Sneak Aïtouche à Akacha Talbi, en passant par Larbi Haliloui, des artistes de divers horizons viendront faire connaître leurs œuvres au public algérois.» On passera ainsi d’une performance artistique intitulée «C’était écrit» à «Jardins éternels, jardins fragiles» en s’arrêtant sur des vues de jardins calligraphiés et une série de photos.

L. Graba