Exposition collective à la galerie Mustapha-Kateb : Expressions de haute facture

L’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger organise une exposition collective d’arts plastiques à la galerie Mustapha-Kateb à Alger jusqu’au 12 août. Trois artistes talentueux exposent leurs œuvres pour proposer des thèmes divers en utilisant des techniques variées. Rencontré lors du vernissage, Abdelkrim Khaldi expose une dizaine de tableaux d’art figuratif en proposant un florilège de sujets. Natif d’Alger, il met en valeur la citadelle historique de la ville, à savoir la Casbah à travers cinq tableaux. «Du coté historique, la Casbah est le symbole de notre civilisation, c’est notre fierté. Il faut dire aussi qu’elle inspire tous les artistes du monde car elle a été bâtie avec beaucoup d’émotion et avec un style architectural hors pair», a-t-il noté. L’artiste illustre également son amour pour la mer, Tipasa et d’autres tableaux à l’huile de nature morte. il a conclu sa collection avec une série du style design, des œuvres proches de la réalité où on trouve des chandeliers et des fontaines. «Je travaille également la décoration et se sont des œuvres que j’ai réalisées. Ca peut faire l’objet de décoration pour l’entrée d’une ville. c’est inspiré de la miniature arabo-musulmane. Ce sont des pièces utiles, modernes, authentiques et qui peuvent être un atout majeur pour l’architecture», a-t-il noté. Autodidacte mais talentueux, Abdelkrim Khaldi ne brûle pas les étapes, il évolue doucement mais surement et ne se sent pas encore prêt pour aller à l’abstraction. «L’abstrait est un art lourd qui porte des sujets, en sus du côté technique de la peinture. l’artiste de l’abstrait doit passer plusieurs étapes dans sa vie pour y parvenir, il doit voyager énormément, il doit vivre les thématiques des sujets avec émotion, il doit souffrir énormément pour pouvoir s’exprimer à travers une œuvre abstraite», a-t-il conclu. Farouk Ben Abderahmmane expose, de son côté, deux tableaux d’art abstrait où il utilise dans le premier des couleurs chaudes et d’autres plus sombres pour manifester premièrement les émotions et l’appartenance à l’Afrique.

Il utilise pour le deuxième tableau des couleurs de prédominance froide afin d’entrer dans le vif du sujet du style semi-figuratif et qui est, selon lui, une femme berbère avec des couleurs plus chaudes où le rouge et le jaune prennent le dessus. Enfin, Yacine Kezaze expose plus de dix tableaux de différents styles et techniques. L’artiste valorise le patrimoine algérien à travers des symboles berbères et varie les thématiques avec aisance et une grande assurance technique. Un artiste confirmé qui illustre des vies et des émotions comme rares parviennent à le faire.

Kader Bentounès