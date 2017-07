13e festival de Djemila : Réda Barbarossa gagne le cœur des sétifiens

De nos envoyées spéciales Sihem Oubraham & Ph Nesrine Terrab

La sixième soirée de la 13e édition du festival de Djemila de la musique arabe, qui était du «100% made in Algeria», marqué par le retour de Réda Barbarossa (ex-Réda Sika) sur la scène tout en expulsant les présents dans une bonne humeur exotique.

En effet, Réda Barbarossa a signé son retour sur la scène artistique, mardi dernier, et ce lors de son passage pour la première fois au festival de Djemila. Cet artiste complet, accompagné de son propre orchestre, qui a brillé sous les projecteurs de cette soirée, s’est approprié son propre style fusionnant ainsi le flamenco et le new châabi. Le chanteur fait son entrée sur scène, juste après Cheb Billel, sous un tonnerre d'applaudissements détournant ainsi les projecteurs de cette vedette de la chanson raï. Comme à l’accoutumé, guitare à la main, Réda, dont le sourire dessine les trais de son visage, a su conquérir le cœur des sétifiens avec ses chansons rythmées.

Entamant sa prestation par la fameuse chanson «Ya babour louh», le public a commencé à se déhancher à droite et à gauche dès les premières notes. A la fin de cette chanson, Réda a salué le public. «Bonsoir Sétif… », Dira-t-il, «félicitations aux nouveaux bacheliers », lança-t-il. Réda a chanté en exclusivité «M'en sabni soltane», écrite par le poète Yacine Ouabed. «Âacheq fi gh'zali», «Ya legnawi lah yedawi», «Baila bailla», «Aï mi amor», «Lahwawi», «Mama», «Djat djat l’andi», «Ma taârefch t’oum», telles sont les chansons que Réda a chantées, au grand bonheur des mélomanes de la soirée. Venus en groupe, en famille, entre amis, jeunes, moins jeunes, vieilles dames, hommes et femmes n'ont cessé de danser et d'acclamer le chanteur, transformant, de ce fait, la salle de spectacles en véritable étuve par la prestation de Réda Barbarossa. Charmés, et pour immortaliser ces instants, les présents se prenaient en selfi, même si c’est de loin, ou enregistraient Réda en vidéo. En tête d’affiche aux côtés de Hakim Salhi et Nora Gnawa, Cheb Billel a entamé son show par ses meilleures mélodies, fredonnées en chœur par le public comblé d’une ambiance de bonheur palpable. Cheb Billel qui, lui aussi, était accompagné par son orchestre, a signé son retour au festival de Djemila après une absence de deux ans et a interprété quelques titres. Pas de place à la monotonie ni à l'attente… Il a merveilleusement tenu sa partition avec une mobilisation magistrale. Le chanteur a présenté une rétrospective de sa carrière, déjà riche, depuis ses débuts jusqu'à son succès le plus récent, devant un public fort nombreux, composé de familles et de jeunes. Toujours au rendez-vous, Bilel a fait trembler la scène avec ses tubes mélodiques qui rythmaient l’ambiance. «Wayli Denya datna», «Tebghi dourou»,

«Shaybi cha wala hada», «Bravo alik», «Milano», «H’na khir menhom», «Derja derja», «Saracoza», «Fawatnaha we fatet», «Chouf chouf» sont les titres qu’il a chantés lors de cette soirée mémorable. Les férus de la chanson raï ont fait leurs «choux gras». Cette sixième soirée de la 13e édition du festival de Djemila de la chanson arabe a été clôturée par le passage de Hakim Salhi et Nora Gnawa. Les présents se sont décompensés sans relâche, rompant ainsi, un tant soit peu, avec les aléas du quotidien. Dès que l’orchestre entamait la première note d’une chanson, la salle s'emballait, les présents s'évadaient, sous des airs envoûtants qui ensorcelaient les esprits, vers des moments de délivrance.

Barbarossa : « C’est un public sans égal… »

C’est votre premier passage au festival de Djemila de la chanson arabe. quel est votre sentiment ?

Je suis très honoré. Je remercie l’ONCI pour cette invitation et pour ce grand travail qu’ils font. J’estime que le festival de Djemila est digne d’un festival international.



Comment avez-vous trouvé le public ?

Ce fut un plaisir… un public sans égal ! Vous savez que l’artiste a toujours besoin de cette énergie que le public dégage. ce soir, le public me propulsait une bouffée d’oxygène.



Vous avez signé, ce soir, votre retour au festival de Djemila, comment vous l’avez vécu ?

Un bonheur… rien à dire. je suis très ému. C’est toujours un honneur d’être parmi les siens. Je suis très satisfait de participer à cette nouvelle édition du festival arabe de Djemila.



Justement, après deux ans d’absence comment étaient les retrouvailles avec le public de Djemila ?

Beaucoup d’émotions… Je suis très satisfait de participer à cette nouvelle édition du festival arabe de Djemila.



Vous avez plus de dix années d’expérience artistique… comment vous évaluez votre carrière ?

Franchement je suis satisfait. Là… vous me laissez bouche bée. j’avoue que je vois les années se défiler devant moi. En faisant une analyse, j’estime que sur le plan artistique, j’ai mûri… il me reste beaucoup à faire pour donner le meilleur de moi-même à mon public.

