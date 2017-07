Grand angle : Poursuivre les efforts

Les résultats de la rencontre de Paris entre le président du Conseil présidentiel libyen, M. Faiz Serradj, et le Maréchal Khalifa Haftar suscitent l’espoir de voir enfin les deux principaux protagonistes de la crise libyenne s’engager sur la voie d’un règlement durable et définitif de la crise qui secoue ce pays depuis 2011.

Les engagements pris par les deux hommes laissent entrevoir un retour progressif de la paix et une sortie de crise à court terme.

L’Algérie, quant à elle, a réaffirmé par la voix de son chef de la diplomatie qu’elle

«poursuivra ses efforts pour accompagner les parties libyennes dans leur quête de retour à la paix et à la stabilité, dans ce pays frère et voisin, à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale».

La visite attendue à Alger dans les prochains jours du ministre libyen des affaires étrangères offrira une nouvelle opportunité aux autorités algériennes de réitérer le soutien inconditionnel et indéfectible manifesté à l’égard du peuple libyen et l’appui sans équivoque en faveur d’une solution politique qui préserve les intérêts de la Libye et sauvegarde sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Que les deux principaux protagonistes libyens aient fait part de leur engagement à œuvrer conjointement pour mettre un terme au chaos et permettre à la Libye d’ouvrir une nouvelle page de son histoire est en soit ce que les pays voisins n’ont eu de cesse d’encourager.

Il reste aussi que rien n’est gagné d’avance et que les espoirs suscités par cette deuxième rencontre entre les deux hommes doivent être consolidés par d’autres actions, d’autant que Faiz Serradj et le Maréchal Khalifa Haftar se sont contentés à Paris

d’«agréer» et non pas de signer la déclaration en dix points couronnant l’initiative du président français. C’est dire qu’il ne faut surtout pas crier victoire trop vite.

De même qu’il faille demeurer mobilisés.

Mais il faut aussi se rappeler que le véritable défi à relever est celui de privilégier l’intérêt de la Libye et des libyens avant la multitude d’agendas en présence dans ce pays.

Nadia K.