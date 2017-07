Tennis, Tournoi "Futures 22" en Egypte : l'Algérien Makhlouf éliminé au second tour

Le tennisman algérien Nazim Makhlouf a quitté plus tôt que prévu le tournoi international seniors ''Futures 22'', qui se dispute du 24 au 30 juillet au Caire (Egypte), après sa défaite au second tour de la phase des qualifications. L'Algérien de 21 ans a perdu face au Canadien Dunlap Dane en trois sets, 7-5, 6-7 (3), 6-3. Lors du premier tour, Makhlouf s'était imposé facilement face à l'Ukranien Didenko Bogdan 6-4, 6-1. Cette compétition, destinée uniquement aux messieurs, est dotée d'un Prize-Money de 15.000 USD et se déroule sur les courts en terre battue de Soulaimaneyah (Le Caire). Makhlouf (1.484e mondial) a fait partie des quatre tennismen algériens sélectionnés pour la Coupe Davis 2017, qui s'est disputée également au Caire, du 17 au 23 juillet et à l'issue de laquelle l'Algérie a obtenu la 6e place.