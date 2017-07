Championnat arabe U11 et U12 : L'Algérie au Caire avec 11 athlètes

Les sélections algériennes de tennis des moins de 11 et 12 ans (U11 et U12), garçons et filles, prendront part au Championnat arabe de la discipline qui se tiendra du 27 juillet au 5 août au Caire, a indiqué mardi la Fédération algérienne de tennis (FAT). La Direction technique nationale de la FAT a retenu 11 athlètes pour prendre part à cette échéance. Il s'agit de Zerbout Lotfi, Abd El Hamid Abd El Malek, Chrif Amir, Ali Khodja Sofia, Ghettas Imene, Mebarki Rawane chez les 11 ans, alors que l’équipe nationale des 12 ans sera représentée par Ghettas Mohamed Reda, Chettebi Ahmed Ouail, Sebih Amine, Dellal Maroua et Khaled Khodja Razane. Les sélections algériennes qui rallieront la capitale égyptienne mercredi seront encadrées par les entraîneurs Mir Kamel et Abd El Moumen Abd El Rahmane.