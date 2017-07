Transfert de Neymar au PSG : La situation devrait se décanter dans les prochains jours

La presse française croit toujours au transfert de la star brésilienne Neymar au club parisien du PSG, estimant que la situation devrait se décanter dans les prochains jours malgré le message sur Instagram de son coéquipier Gerard Piqué qui a enflammé lundi matin les réseaux sociaux.

Selon les principaux acteurs de cette faramineuse opération, cités par le journal Le Parisien, la situation du transfert le plus élevé de tous les temps (222 millions d’euros comme clause libératoire) "devrait se décanter dans les prochains jours", même si on n’écarte pas un étirement du dossier jusqu’au mois d’août.

Le quotidien du sport L’Equipe a estimé dans son édition de lundi que l’attaquant du FC Barcelone et le PSG étaient "proches d’un accord", soulignant que la principale difficulté du club parisien était de trouver un "montage financier" susceptible de débloquer ce dossier hors norme. Il indique par ailleurs que pour Paris, "ce n’est pas encore gagné". Les médias français, spécialisés ou non, nationaux ou régionaux, ont mis en évidence, notamment dans leurs Unes, le dossier du transfert du siècle en faveur du club parisien qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue des champions.

Mais au moment où on évoque dans les médias que Neymar, qui est dans une excellente forme, est "proche du PSG" et que les responsables du club parisien ont "pratiquement ficelé la faisabilité économique et financière du transfert", dimanche soir, Piqué a semé le trouble en déclarant que "Neymar reste au Barça", exhibant une photo avec la star brésilienne, auteur de deux buts dimanche face à la Juventus en amical. Cependant et selon des indiscrétions livrées à la presse, le père de Neymar, qui est également l’agent du joueur, aurait fait part de l’offre du PSG aux dirigeants catalans. Aucune réaction n’a filtré pour le moment du côté des deux clubs concernés par ce transfert. Dans son numéro à paraître mardi, France Football cite les "bonnes raisons" de Neymar de quitter le FC Barcelone pour le PSG.

"La tutelle de Messi, la perspective de retrouver ses partenaires de la Seleçao, le contrat en or massif que les Qataris sont disposés à lui offrir et l'ambition de remporter un jour le Ballon d'Or France Football, autant de raisons qui pourraient faire pencher la balance du côté du PSG", a souligné le magazine du foot, ajoutant que "son arrivée ferait passer le vice-champion de France dans une autre galaxie, sportive et économique".

Par ailleurs, on évoque également que le dossier du transfert du Chilien Alexis Sanchez au PSG se trouve dans "l’impasse" et la "prudence" continue de guider les dirigeants parisiens, indiquant que les dirigeants parisiens se trouvaient confrontés à un défi financier "irréalisable" en cas d’arrivées des stars brésilienne et chilienne.