CA Bordj Bou-Arréridj : Bougherara indécis sur son avenir

L’entraîneur du club de football du Chabab Ahly Bordj Bou-Arréridj (CABBA/Ligue 2 Mobilis), Liamine Boughrara, a déclaré lundi qu’il procédera, dans un délai de deux jours, à la résiliation de son contrat avec le CABBA dans le cas où les problèmes administratifs ne sont pas résolus. "Le club vit un état de laisser-aller qu'il n'a jamais connu et que je n'ai jamais rencontré tout au long de ma carrière professionnelle'', a indiqué à l’APS, le coach du CABBA, soulignant avoir exigé des dirigeants de remédier à la situation. ''Dans le cas échéant, je serai dans l'obligation de mettre un terme à mon contrat avec le club'', a-t-il soutenu. "Le stage de préparation programmé a été reporté à une date ultérieure pour cause de problème d'hébergement du fait que l'administration n'a pas effectué les réservations prévues et les joueurs étaient contraints de rentrer chez eux", a encore souligné Boughrara précisant qu’à cause de ce problème administratif, la préparation de l’équipe pour la saison prochaine va être reportée. "Au cas où ce problème ne sera pas réglé, nous allons revoir l’objectif fixé du fait du retard accusé dans la préparation et le recrutement des joueurs", a également affirmé Boughrara. "L’accession ne sera pas possible dans ces conditions et nous allons nous contenter de jouer pour le maintien et la construction d’une équipe concurrente pour les prochaines saisons", a conclu le nouveau coach des Cabbistes. Il est à signaler que la dernière réunion du conseil d’administration (CA) n’a pas apporté de nouveau quant à la désignation d’un président pour le club après la démission de Moussa Merzougui. Le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj donnera mardi une conférence de presse pour expliquer la situation du club et les décisions prises par les autorités locales pour remettre les "Tigres des Bibans" sur la bonne voie.