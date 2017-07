Sélection algérienne (U-18) (préparation) : Double confrontation face à l'Arabie Saoudite les 6 et 9 août à Tunis

La sélection algérienne de football des moins de 18 ans (U-18) disputera deux matchs amicaux face à son homologue saoudienne les 6 et 9 août prochain au stade d'El-Menzah à Tunis, en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 des U-20, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Avant de s'envoler pour Tunis le 3 août, l'équipe nationale U18 (joueurs nés en 1999 et 2000) entame lundi un stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa qui s'étalera jusqu'à vendredi prochain. L’équipe sera de retour le 10 août à Alger. La sélection nationale, entraînée par Abdelkrim Benaouda, a déjà participé au tournoi de l'UNAF en Tunisie, à un stage à Blida ponctué par deux rencontres amicales face à l’USM Blida et au WA Boufarik et à un troisième stage au CTN du 18 au 22 juin 2017. Elle a également affronté la sélection nationale olympique de la Palestine le 8 juillet dernier (défaite 1-0).

Liste des joueurs convoqués : Belhani Karim (Hamra Annaba), Khentit Oussama Bachir (JSM Skikda), Chadli Aimen (RC Relizane), Chibani Omar El Mokhtar (MC Saida), Khallout Islem (MSP Batna), Boudchicha Aissa (CABB Arréridj), Tougai Mohamed Amine (NA Hussein-Dey), Zerdoum Redouane (NA Hussein-Dey), Alilet Adem (USM Alger), Aliane Yacine (USM Alger), Bediaoui Ahmed (USM Alger), Hamdad Karam (JS Kabylie), Mazouz Tahar Chahine (ASM Oran), Belaribi Aymene Mohammed (ASM Oran), Kerroum Ahmed Mohamed (ASM Oran), Belharrane Abdelkader Alaa (ASM Oran), Beghdaoui Mohamed El Amine (ASM Oran), Ali Haimoudi Kheireddine (Paradou AC), Dehiri Hocine (Paradou AC), Zorgane Adem (Paradou AC), Messiad Hicham (Paradou AC), Boucif Zerroug (Paradou AC).